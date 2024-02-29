Политика и власть 29.02.2024 в 18:30

Владимир Путин: «Наши герои на передовой знают, что с ними вся страна»

Президент подтвердил твердый настрой на успешное завершение СВО
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Текст: Служба информации "Номер один"
Владимир Путин: «Наши герои на передовой знают, что с ними вся страна»
Президент России Путин, который в эти минуты оглашает традиционное послание Федеральному собранию, высказал свою точку зрения на события, происходящие в зоне спецоперации, продолжающейся третий год. Он подтвердил твердый настрой на успешное завершение СВО.

«Как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить. Искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции», - сказал Владимир Путин.

Он обратил внимание слушателей на то, что, несмотря на масштабное санкции против России, ее экономика выстояла, проявив гибкость и устойчивость.

«Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей и производителей. На производствах трудятся в три смены - столько, сколько нужно фронту. Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям для помощи фронту. Наши герои знают, что с ними вся страна», - акцентировал глава государства.

Путин поблагодарил всех, кто борется за укрепление суверенитета страны. Особенно тех, кто в зоне спецоперации сегодня проходит через горнило испытаний. «Весь народ преклоняется перед вашим подвигом», - обратился президент к залу, в котором сидело немало участников СВО в военной форме.

Президент попросил все органы власти продолжать делать все, чтобы поддержать семьи участников спецоперации. Также он указал, что российские вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт и что их боевые возможности увеличились многократно.

Фото: kremlin.ru
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