«Время действовать»

Молодежь республики записала видеоролик с призывом к жителям Бурятии проголосовать на выборах президента России, которые состоятся 15-17 марта.





«Взрослая жизнь – это не только самостоятельность. Это, в первую очередь, ответственность. Ответственность за себя, за свою жизнь, за будущее своей страны», - говорит Арюна.





«Это значит, что пришло наше время», - считает Ананда.





«Родина у нас самая лучшая. Сегодня нужно укреплять её стены. Один голос – это один кирпичик, миллионы голосов – уже крепость», - объясняет Николай.





«Я хочу жить в стране, где ты спокоен за свое будущее и не переживаешь ни о чем. Это шанс показать всем мощь и силу нашего народа», - говорит Ксения.





«На самом деле для нас, для нашего поколения давно пришло время новых ответственностей, знаний, поступков. Самое главное – решение, которое будет принимать каждый из нас», - убежден Николай.





«Сильная страна – это та страна, где люди в согласии и мире. Где все – плечом к плечу», - высказывается Галина.





«Россия – это люди. Россия – это все мы. Вместе. В единстве наша сила», - говорят молодые люди, призывая жителей республики прийти на голосование.













