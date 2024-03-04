Политика и власть 04.03.2024 в 14:53

«Время действовать»

Жителей Бурятии призывают проголосовать на выборах президента
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«Время действовать»
Молодежь республики записала видеоролик с призывом к жителям Бурятии проголосовать на выборах президента России, которые состоятся 15-17 марта. 

«Взрослая жизнь – это не только самостоятельность. Это, в первую очередь, ответственность. Ответственность за себя, за свою жизнь, за будущее своей страны», - говорит Арюна.

«Это значит, что пришло наше время», - считает Ананда. 

«Родина у нас самая лучшая. Сегодня нужно укреплять её стены. Один голос – это один кирпичик, миллионы голосов – уже крепость», - объясняет Николай. 

«Я хочу жить в стране, где ты спокоен за свое будущее и не переживаешь ни о чем. Это шанс показать всем мощь и силу нашего народа», - говорит Ксения. 

«На самом деле для нас, для нашего поколения давно пришло время новых ответственностей, знаний, поступков. Самое главное – решение, которое будет принимать каждый из нас», - убежден Николай.

 «Сильная страна – это та страна, где люди в согласии и мире. Где все – плечом к плечу», - высказывается Галина. 

«Россия – это люди. Россия – это все мы. Вместе. В единстве наша сила», - говорят молодые люди, призывая жителей республики прийти на голосование.



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