Новая веха развития

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стало громким событием, которое обсуждалось во всем мире. Но, вопреки ожиданиям, президент основной акцент сделал на внутреннюю политику. Причем, как это было и в предыдущие разы, послание стало своего рода программой действий. Владимир Путин объявил о запуске новых масштабных проектов, которые многое изменят к лучшему, в том числе и в Бурятии.Глава Бурятии Алексей Цыденов слушал послание президента вживую – в Москве. В интервью телеканалу «Россия 24» глава напомнил, что каждое предыдущее послание, во-первых, строго исполнялось, во-вторых, жестко контролировалось, в том числе самим президентом. И, в-третьих, в конце концов, делало страну лучше.- Послание президента России - это старт новой вехи развития нашей страны. Обозначены приоритеты на ближайшие годы. По всем сферам социально-экономической жизни анонсированы решения, которые улучшат жизнь наших людей, - позже написал глава республики в своем телеграм-канале.Действительно, президент страны прошелся практически по всем основным сферам развития нашей страны и обозначил главные приоритеты развития на многие годы вперед.Конечно, одной из главных тем стала специальная военная операция. Как сказал Владимир Путин, боевые возможности Вооруженных Сил увеличились многократно. А наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории.«Не мы начинали войну в Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан», - сказал президент.Также во время послания Владимир Путин объявил о новой кадровой программе для участников СВО.«Уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев». Эта идея, не буду скрывать, пришла мне в голову, когда я встречался со студентами – участниками специальной военной операции в Петербурге. Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты: Высшая школа государственного управления, которую называют «школой губернаторов», а также конкурс «Лидеры России». Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов».Также президент объявил о новых льготах для бойцов и их семей. В том числе на участников спецоперации будет распространена льготная «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых.К слову, слухи о сокращении льготных ипотечных программ не подтвердились: президент заявил о продлении этих программ, в том числе и «Дальневосточной».Что касается Дальнего Востока, то Владимир Путин в очередной раз подтвердил планы по газификации регионов ДФО.«В планах обеспечить этим экологичным топливом города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России, как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы. Естественно, это даст возможность расширить программу социальной газификации. Благодаря ей газ уже подведен бесплатно к границам 1 млн 100 тыс. участков. Прием заявок продолжается, при этом льготным категориям граждан, в том числе семьям участников специальной военной операции, мы помогаем с проведением газовых коммуникаций внутри участка».Также получат поддержку жители отдаленных северных и дальневосточных территорий, где в ближайшие годы пока не будет сетевого газа. Сегодня они отапливают свои дома углем или дровами. Теперь с помощью субсидий от государства они смогут приобрести современное экологичное оборудование, причем отечественного производства, отметил президент. В первую очередь поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. На эти цели дополнительно выделят порядка 32 млрд рублей.Не ослабевает и поддержка семей. Более того, теперь она будет еще более системной, ведь президент объявил о запуске нового национального проекта «Семья». В его рамках будет продлена до 2030 года программа «Семейной ипотеки». И это далеко не все.«Сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита – 450 тыс. рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. В текущем году потребуется почти 50 млрд рублей на это, потом по нарастающей – все больше и больше, но деньги для этого есть. В целом задача в том, чтобы строящееся жилье становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся».Отдельно президент остановился на поддержке многодетных семей.«Подписан указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи, о чем люди и просили. Его положения надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне, и идти, безусловно, от запросов людей. В семьях, где растет много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Предлагаю увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тыс. рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребенка».Кроме того, президент заявил о продлении программы материнского капитала – также до 2030 года.Не секрет, что Бурятия, как и другие регионы, сегодня столкнулись с проблемой нехватки специалистов в самых разных отраслях, включая врачей и учителей. Чтобы решить эту проблему, в стране будет запущен еще один новый национальный проект – «Кадры». И уже есть конкретные задачи в рамках нового нацпроекта.«На принципах тесной кооперации образования и предприятий реального сектора мы реализуем проект «Профессионалитет». Он позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы мы должны распространить на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий».Отдельно глава государства поручил правительству вместе с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования: «Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 млрд рублей из федерального бюджета. Также выделим дополнительно 124 млрд рублей и в предстоящие шесть лет проведем капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов».Большие изменения коснутся и высшей школы. До 2030 года планируется построить 25 университетских кампусов. В том числе межвузовский кампус в Улан-Удэ, который включен в мастер-план развития города. Но это не все: президент объявил о том, что программа будет расширена, и в общей сложности построят 40 студенческих городков.Также кадровую проблему в сельских учреждениях культуры будут решать через новую программу «Земский работник культуры», которую запустят с 2025 года.«Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – 2 млн рублей».Помимо этого, президент страны анонсировал огромное количество масштабных изменения. Это и более триллиона рублей на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, которые дополнительно направят в ближайшие шесть лет. И новый налоговый вычет для тех, кто проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО. За счет федеральных ресурсов в регионах дополнительно будет построено не менее 350 спортивных объектов. До 2030 года регионы, в том числе и Бурятия, получат около 40 тыс. единиц общественного транспорта. Более доступными должны стать авиаперелеты.Еще 4,5 трлн рублей будет направлено на модернизацию ЖКХ. Появится новая программа расселения из аварийного жилья. Кроме того, президент поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет. А это крайне актуальная тема для Улан-Удэ и Кяхты.Ну и, конечно, одним из важных сигналов для Бурятии стала президентская поддержка морского курорта, который должен открыться на Байкале в рамках программы «Пять морей».- В рамках этого проекта будем развивать туристическую инфраструктуру совместно с Иркутской областью. Только у нас в республике планируется построить обеспечивающей инфраструктуры на 15 млрд рублей, создать почти 5 тыс. номеров, 2,5 тыс. новых рабочих мест, объем внебюджетных инвестиций составит более 54 млрд рублей, - написал в своем телеграм-канале Алексей Цыденов.Таким образом, послание было не просто насыщенным – по сути, оно определяет будущее нашей страны и Бурятии в частности.- Нашим президентом обозначены ориентиры, которые, без сомнения, сделают нашу страну сильнее, а наш народ счастливее, - написал Алексей Цыденов. - Мы все будем стремиться, чтобы все планы обязательно реализовались.Фото: скриншот видео