«Чтобы будущее наше было сильным»

Глава Бурятии Алексей Цыденов на прошлой неделе работал в Иволгинском районе. Поездка получилась насыщенная: глава региона побывал на фестивале бурятского языка, на осетровой ферме, открыл новый детский сад и многое другое.В пятницу, 1 марта, в Иволгинском районе Бурятии прошел X фестиваль Ассоциации этнокультурных образовательных организаций Бурятии, темой которого стал Белый месяц – Сагаалган. Активисты образовательных учреждений решили проводить Белый месяц спортивными, культурными и творческими активностями. Площадкой проведения мероприятий стала средняя общеобразовательная школа села Поселье. Открыл X фестиваль Ассоциации этнокультурных образовательных организаций глава Бурятии Алексей Цыденов.– Спасибо родителям, бабушкам, дедушкам и, главное, учителям, которые стараются привить любовь к родному бурятскому языку детям. Поздравляю с открытием фестиваля! Нашей стране важно сохранить уникальную многонациональность, многообразие языков. Наша сила – в сохранении бурятских традиций и языка, – сказал Алексей Цыденов.Фестивальные мероприятия включали конкурс приветствий «Манай нютагhаа Сагаан hарын мэндэ!», соревнования «Шатар наадан», конкурс выразительного чтения «Гуурһанай гурбан нюуса...», краеведческую викторину «ИВАЛГА нютагаар аяншалга», конкурс красоты и таланта «Буряад Уласай Угсаата соелой шэглэлтэй болбосоролой эмхинүүдэй эблэлэй Баатар – Дангина». В фестивале приняли участие 500 человек, большая часть из которых дети.– Дети всегда с нетерпением ждут наших мероприятий. Сегодня, например, впервые провели конкурс по лепке бууз. И самое интересное, что большая часть участников – мальчики. Было приятно наблюдать, что традиции в семьях сохраняются, у каждого свой способ, но неизменно уважение к традициям, которым нас учат наши предки, – отметил директор школы села Поселье Баир Ширапов.Ассоциация этнокультурных образовательных организаций республики создана в 2014 году с целью сохранения и популяризации бурятского языка. Движение ширится и развивается. В Ассоциацию до сегодняшнего дня входило 15 школ республики, на фестивале в организацию вступило еще одно учреждение – Исингинская школа Еравнинского района.В тот же день в селе Поселье прошло торжественное открытие детского сада «Бэлэг». Оно приурочено к Году семьи, инициированному президентом России. Глава Бурятии вручил символический ключ от нового здания виновникам торжества – детям и работникам детского сада.– Очень приятно, когда открываются новые школы, детские сады, поликлиники. Когда создаются условия для жизни людей. Хочу подчеркнуть, что все это делается при поддержке и по решениям президента, в рамках национальных проектов, которые Владимир Владимирович запустил, в рамках отдельных прямых поручений по Республике Бурятия. От всей души поздравляю наших деток, родителей. Родителям хочу сказать, что деток нужно больше. Будет больше деток - будем больше строить. Все для наших детей. Для того, чтобы будущее наше было сильным, – сказал Алексей Цыденов.Строительство здания детского сада шло чуть больше года.– Мы с нетерпением ждали окончания строительства детского сада. После получения лицензии планируем начать прием детей Поселья в марте. Здесь будет открыто десять групп для детей от трех до семи лет. Будет работать порядка 50 человек, в том числе старшие и младшие воспитатели, логопед, психолог, музыкальный работник, инструктор по физической культуре, работники пищеблока. Мы все очень ждем, когда детский сад заполнят детские голоса и смех, - сказала заведующая детсадом Дарима Цыденова.В двух этажах детского сада помимо групп есть большая игровая комната, музыкальный и физкультурный залы, медицинская комната, пищеблок и прачечная. Строительство шло за счет федерального и республиканского бюджетов по государственной программе Республики Бурятия «Развитие образования» в общей сумме 397,89 млн рублей.Помимо детского сада «Бэлэг» в Иволгинском районе Бурятии по этой же программе в 2023 году сдано еще три дошкольных учреждения: на 100 мест - в селе Иволгинск, на 150 мест - в селе Нижняя Иволга и на 150 мест - в селе Сотниково.На следующий день, в воскресенье, 2 марта, в поселке Тапхар Иволгинского района после реконструкции открыли станцию водоочистки. Она снабжает 18 тыс. жителей Иволгинского района.- Тапхар, Иволгинск и Нижняя Иволга получают чистую воду. Концентрация железа в воде падает в 40 раз. Наличие марганца тоже приводится до норматива. Наши люди получили качественную воду. А чистая вода - это здоровье. Хорошее здоровье - это хорошее условие жизни. Проект «Чистая вода» по поручению президента теперь будет продлен до 2030 года. Мы продолжим у нас в республике делать все, чтобы у людей была вода в принципе. А та вода, которая уже есть, чтобы была хорошего качества, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов и оценил качество очищенной на станции воды. - Вкусная, как из Байкала.Сегодня к централизованному водоснабжению подключено 4,5 тыс. потребителей этих трех сел, остальные пользуются водоколонками. Мощности обновленной станции хватит, чтобы привести централизованное водоснабжение в дома еще 2,5 тыс. человек.В Иволгинском районе это третий объект, построенный по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».На реконструкцию старых водоочистных сооружений в Тапхаре с монтажом дополнительной ступени очистки - станции обезжелезивания воды - направлено 64 млн рублей. Построено здание фильтровальных систем, резервуара для очищенной воды, установлены фильтровальные системы.Кроме того, Алексей Цыденов побывал на первой осетровой ферме в республике. Предприниматель Валентин Прохоренков открыл ее в селе Сотниково.- Человек, по сути, просто решил и сам сделал рыборазводную ферму. У него растут и осетры, и форель. Спрос очень высокий – перед нами покупатель едва ли не всю крупную рыбу не забрал, Валентин оставил только несколько, чтобы нам сегодня показать. Поэтому планирует расширяться, строить второй цех. Мы уже компенсируем ферме 90% затрат на закуп малька, 50% - на корм, 30% - на оборудование, - отметил Алексей Цыденов.Фермер начал строительство специального ангара площадью 200 кв. м, где можно выращивать осетров в комфортных условиях, осенью 2022 года. Закупил оборудование (система замкнутого водоснабжения с механической и биологической фильтрацией), установил десять бассейнов по 5,5 кубометра. Сейчас мощность рыбного хозяйства составляет пять тонн продукции в год.Первую рыбу запустили в июне 2023 года. На данный момент на ферме более 1 тыс. осетров и 1 тыс. молоди форели. Рыбу, в том числе живую из аквариума, продают в магазине морепродуктов «Рыбингуд» в 140 квартале, а также покупателям в индивидуальном порядке.Фермер планирует расширяться и увеличить мощность в два раза: построить второй цех площадью 250 кв. м для выращивания товарной форели мощностью пять тонн в год.- Потому что вместе их растить очень сложно: разные температурные режимы. Это просто сейчас как эксперимент - два вида в одном цеху в одной системе. А в планах - второй цех построить и выращивать форель отдельно, - пояснил Валентин Прохоренков.Весной 2024 года он планирует купить 2 тыс. штук молоди осетровых. Через три года хочет выйти на производство икры осетровых.Также главе Бурятии презентовали одну из первых откормочных ферм нового формата в селе Нур-Селение.- Мы специально собирали наших фермеров, возили их в Дагестан, Калмыкию и Челябинскую область, где есть хороший опыт по «откормочникам». Это наши первые ласточки, которые пошли в откормочное производство, пусть это ласточки с рогами и копытами. На этой ферме 100 голов только. У нас минимальный план - 50 тысяч в республике сделать на откорме. Эффективность высокая: даже в минус 40 мороза здесь не было потери веса, продолжался прирост веса. Себестоимость низкая, поскольку не требуются коровники, крытые помещения, отопление. На открытом воздухе на толстой подстилке обеспечиваются такие условия, что поголовье набирает вес в любую погоду. Это перспективное направление, которое мы будем развивать в республике, - отметил Алексей Цыденов.Всего поголовье КРС в крестьянско-фермерском хозяйстве Тимура Пурбуева составляет 250 голов. Заниматься откормом животных он начал два года назад. Приобрел мини-завод по производству комбинированных кормов, построил откормочную площадку.Для содержания крупного рогатого скота оборудована открытая откормочная площадка, оборудованная подогревающими до 10 градусов воду поильниками с бетонированным основанием. Бункерные металлические кормушки обеспечивают автоматическую подачу зерна скоту. Забор вокруг загона – из прочных металлических окрашенных труб.- Мы стараемся как можно меньше использовать человеческий труд. И уменьшаем издержки. Деревянный забор приходилось постоянно ремонтировать, обслуживать. Металлический же более крепкий и долговечный, - отметил Тимур Пурбуев.Ферма получает господдержку от минсельхоза республики: субсидии на содержание маточного поголовья КРС мясных пород, на прирост мясной продукции и другие.В 2023 году Тимур Пурбуев был награжден дипломом и серебряной медалью XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023» в Москве за достижение высоких показателей в производстве и переработке мяса, реализации мясной продукции. Три года назад он побеждал в конкурсе грантов «Семейная ферма». На грант минсельхоза республики в 3,6 млн рублей в КФХ приобретены трактор «Беларус» и навесное оборудование.Таким образом, приграничный с Улан-Удэ Иволгинский район имеет хорошие перспективы в части социально-экономического развития. Новые проекты, новые социальные объекты, развитие бизнеса – все это залог крепкого, надежного будущего.Фото: пресс-служба правительства Бурятии