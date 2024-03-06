Выборы президента: уровень доверия

В республике прошел социологический опрос. У жителей интересовались, знают ли они про голосование, которое состоится уже в этом месяце, а также пойдут ли они на выборы. Результаты этого опроса выглядят однозначно убедительными: жители Бурятии и государство понимают и слышат друг друга.Как сообщили в «Социологической службе «Эйдос», подавляющее большинство опрошенных знают, что выборы президента состоятся 15-17 марта 2024 года. И не просто большинство, а более 93%.Цифра, хоть и впечатляющая, но вполне закономерная. По большому счету это говорит о том, что народ Бурятии консолидирован вокруг государства. Он сигнализирует властям - мы вам верим! В первую очередь, жители видят в руководстве страны защитников своих интересов. И приветствуют объединительные призывы властей, включая предстоящие выборы президента.Особым маркером этих процессов, конечно, является СВО. Люди понимают, что сегодня общая задача – не только выстоять, но и добиться продолжения развития государства, в том числе укрепляя экономический суверенитет. А для этого есть лишь один вариант – победа. Победа на всех фронтах: на военном, экономическом, социальном и идеологическом.Для этого обществу нужно объединиться вокруг главных государственных приоритетов. И люди объединились, сплотились, о чем говорят цифры социологов. Да и не только они - небывалый порыв волонтеров, трудовых коллективов, просто граждан в помощи нашим воинам за последние два года невозможно не видеть.Кроме того, цифра в более 90% знающих о голосовании говорит о том, что население Бурятии вовлечено в инициативы о выборах со стороны властей. Жители республики ответственны. И воспринимают грядущее мероприятие как исторический момент в истории России. Они согласны с государством: будущие выборы президента - это очень важно как для страны, так и для каждого лично.Взглянем на другую цифру: примерно 85% опрошенных в Бурятии планируют принять участие в голосовании на выборах президента страны.Население вполне отчетливо видит - Бурятия сделала рывок в развитии. И эта работа продолжается. Люди все это чувствуют на себе. Они видят, как развивается Бурятия, видят, чего стоят прилагаемые усилия и каких результатов удается добиться. Что в таких непростых условиях нам удается выстоять, и с каждым днем мы становимся сильнее.Последние несколько лет все социально-экономические успехи Бурятии неразрывно связаны с государственными проектами. Степень высокого доверия к государству вполне объяснима - людям есть за что голосовать. Они пойдут на избирательные участки голосовать за десятки новых детских садов, новых школ, домов культуры, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и других социальных объектов.Они пойдут голосовать за здание для Национального музея, за театр «Байкал», за возведение 21 очистного сооружения на Байкале. За третий мост через Уду, модернизацию ТЭЦ-2 и многое другое.Бурятия находится на том историческом отрезке, когда доверие и сплоченность между народом и государством находятся на исторически высоком уровне. И настроения жителей республики конкретно принимать участие в выборах президента это подтверждают.Опрос проводило АНО «Социологическая служба «Эйдос». Опрос проведен с 25 февраля по 1 марта 2024 года. Проведен репрезентативный опрос населения 18 лет и старше. Метод: уличный опрос. Вопросы: «Знаете ли вы, что выборы президента РФ состоятся 15, 16, 17 марта 2024? Вы примете или не примете участие в голосовании на выборах президента РФ?». Выборка: 950 респондентов (жители 13 городских и сельских населенных пунктов Республики Бурятия). Статистическая погрешность не превышает 3,2%. Лицо, заказавшее и оплатившее опрос: АНО «Социологическая служба «Эйдос».Фото: «Номер один»