Бурятия голосует

- Уже 15 марта начнется голосование на выборах президента России. Каждый из нас получил исторический шанс определить дальнейший путь нашей страны. Именно мы – граждане Российской Федерации – несем ответственность за то, какой будет наша Родина. Отказаться от голосования – значит помочь врагам, которые не оставляют попыток развалить нашу страну.Западный мир ждет, что мы проявим слабость, проигнорируем голосование. Но этого не будет. Все мы понимаем, если наши недруги увидят, что народы России едины, то это будет для них сигналом: накачивать Украину оружием и деньгами бессмысленно. И тогда СВО закончится быстро и наши ребята вернутся домой с победой. А пока они сражаются за будущее России с оружием в руках, наше с вами оружие за будущее - наши голоса. Мы в одном строю сразимся за сильную Россию!Весь мир следит за этим историческим событием. Ведь от того, насколько един и сплочен наш народ, как он себя проявит на голосовании, зависит то, как с нами будут выстраивать отношения другие государства.Против нашей страны настроили ближайших соседей, пытались уничтожить экономику России, обложив ее санкциями. Но, вопреки всем ожиданиям, мы справились со всеми трудностями, адаптировались к новым условиям и продолжаем развиваться.Особенно четко это стало понятно после послания президента Федеральному Собранию. Где были обозначены главные векторы развития и приоритеты на ближайшие годы, которые, без сомнения, сделают нашу страну сильнее. Мы все будем стремиться, чтобы все намеченные планы обязательно реализовались. А для этого необходимо принять самое важное решение – каким курсом будет двигаться наша страна в ближайшие шесть лет и кто сможет гарантировать нам реализацию всех намеченных в стране задач. Продолжим ли мы развитие, сможем ли сохранить и приумножить то, чего удалось добиться упорным трудом – зависит сегодня от нас!Приходите и проголосуйте! Будущее России зависит от каждого из вас!- Очень важно принять участие в выборах. Почему важно? Потому что наша страна стоит перед выбором, и этот выбор нужно сделать. Поэтому приглашаю вас прийти и отдать свой голос. Тем самым покажем, что мы едины, самостоятельны и добровольно отдаем свои голоса ради будущего России!- Сегодня мы стоим в преддверии выборов президента Российской Федерации. Для нас это очень важное событие. Важное, потому что сегодня мы не можем быть безучастными к тому, что происходит в мире и в нашем Отечестве. Сегодня поддержка того направления, которому следует наша государственная власть, очень важна для каждого из нас. Сегодня как никогда происходит противостояние добра и зла. Идя на выборы, голосуя, мы поддерживаем ту линию, которую проводит наше государство, наша страна. Это отстаивание наших интересов, самоидентичности, традиций, веры. Поэтому мы не можем сегодня быть безучастными. Каждый из нас должен прийти на выборы и отдать свой голос, выражая этим поддержку той линии, которая сегодня проводится нашей государственной властью.- Сейчас наша страна, общественность переживают переломный момент, когда вокруг нас идет большая негативная энергия. Нас связывает многое - история, традиции, культура предков, которую нам передали наши отцы и деды. У нас огромная история, и мы все это пережили. Сегодня пришел момент истины, чтобы мы все это передали нашим внукам, правнукам, своему потомству. Сегодня у нас выборы президента России. И я обращаюсь к вам, дорогие земляки. Обращаюсь с тем словом, чтобы мы все сплотились и пошли на выборы. Я думаю, что мы достойно выберем своего президента. Думаю, что все мы будем участвовать в этом выборе и от всего сердца желать того, чтобы наше государство и наша республика процветали.- Выборы - это очень важный момент в жизни государства. Каждый гражданин, каждый патриот своей страны обязательно должен участвовать в этом деле. Мы - сильная страна. На нас смотрит весь мир, и друзья, и недруги. Недруги ждут того, что мы споткнемся и упадем. А мы сильная страна, мы не упадем. У нас великие корни, у нас великое прошлое. Поэтому я призываю всех жителей Бурятии и мусульман в том числе принять участие в выборах президента России. Приходите, пожалуйста, и проголосуйте!Фото: «Номер один», скриншоты из видео, пресс-службы правительства Бурятии