Политика и власть 07.03.2024 в 14:55

Экс-главу района Бурятии отправят в колонию строгого режима за взятки

Суд вынес суровый приговор Виктору Очирову
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Текст: Евгения Гармаева
Экс-главу района Бурятии отправят в колонию строгого режима за взятки

Экс-глава муниципального образования «Иволгинский район» Виктор Очиров признан виновным в получении 5 взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.

Как сообщал «Номер один», по версии следствия, глава района узнал о том, что один местный предприниматель желает продать в муниципальную собственность имущество своей компании. Оно состояло из водозаборной скважины, трансформаторной подстанции и линии электропередач с земельными участками. За общее покровительство в решении этого вопроса в январе 2018 года Виктор Очиров потребовал и получил от бизнесмена взятку в размере 320 тыс. рублей.

«Помимо этого, в 2017-2021 годах обвиняемый по нескольким муниципальным контрактам через подчиненных работников требовал от подрядчиков деньги в процентном соотношении к суммам договоров, так называемые «откаты», за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Таким путем он получил в качестве взяток более 1,5 млн. рублей»,

- сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии.

Напомним, чиновник отрицал свою вину. «Моя совесть чиста, я никаких взяток не брал и не собираюсь. Мне очень обидно, что, проработав 14 лет в муниципалитете, получил такое обвинение», - писал экс-глава.

С учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 000 000 рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 5 лет.

Мера пресечения Очирову В.Ц. в виде содержания под стражей оставлена прежней до вступления приговора в законную силу.


Фото: russianstock.ru

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иволгинский район чиновники взятка

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