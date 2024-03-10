В Бурятии с рабочим визитом находится посол Мьянмы

В Бурятии работает посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Тит Линн Оун. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

- В программе у господина посла знакомство с нашей промышленностью, с возможностями в образовательной и туристической сферах Бурятии. Межгосударственные отношения между Россией и Мьянмой сегодня находятся на очень высоком уровне и продолжают развиваться. А с учетом того, что Мьянма - буддийская страна, взаимовыгодные связи именно с Бурятией, наши гости готовы дополнительно развивать, - сказал Алексей Цыденов.

По словам руководителя региона, на встрече с послом он обсудил возможности обучения студентов из Мьянмы в Бурятии, сотрудничество в сельскохозяйственной и добывающей промышленности, туризм.

- Рассказали также о том, что готовим II Буддийский форум, который пройдет этим летом. Господин посол ответил, что делегация Мьянмы намерена принять участие в этом важном международном событии, - отметил Алексей Цыденов.

Первый Международный буддийский форум состоялся в августе 2023 года. Сегодня в республике идет подготовка ко II Международному буддийскому форуму. Он пройдет в 2024 году в Улан-Удэ и в Иволгинском дацане.





Фото: telegram-канал Алексея Цыденова