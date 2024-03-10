Политика и власть 10.03.2024 в 12:22

В Бурятии с рабочим визитом находится посол Мьянмы

Глава Бурятии обсудил с послом сотрудничество в различных сферах

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Бурятии с рабочим визитом находится посол Мьянмы

В Бурятии работает посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Тит Линн Оун. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

- В программе у господина посла знакомство с нашей промышленностью, с возможностями в образовательной и туристической сферах Бурятии. Межгосударственные отношения между Россией и Мьянмой сегодня находятся на очень высоком уровне и продолжают развиваться. А с учетом того, что Мьянма - буддийская страна, взаимовыгодные связи именно с Бурятией, наши гости готовы дополнительно развивать, - сказал Алексей Цыденов.

По словам руководителя региона, на встрече с послом он обсудил возможности обучения студентов из Мьянмы в Бурятии, сотрудничество в сельскохозяйственной и добывающей промышленности, туризм.

- Рассказали также о том, что готовим II Буддийский форум, который пройдет этим летом. Господин посол ответил, что делегация Мьянмы намерена принять участие в этом важном международном событии, - отметил Алексей Цыденов.

Первый Международный буддийский форум состоялся в августе 2023 года. Сегодня в республике идет подготовка ко II Международному буддийскому форуму. Он пройдет в 2024 году в Улан-Удэ и в Иволгинском дацане.


Фото: telegram-канал Алексея Цыденова

Теги
посол Мьянма глава Бурятии

Все новости

Мама искусанного алабаем мальчика из Бурятии требует изолировать агрессивную собаку
10.03.2024 в 16:09
Вернувшихся в республику уроженцев Бурятии шокируют цены на аренду жилья
10.03.2024 в 15:20
В Бурятию пришла теплая погода
10.03.2024 в 14:48
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
10.03.2024 в 14:17
В районе Бурятии на поверхность вышли наледные воды
10.03.2024 в 13:52
Сотрудники МЧС России призывают жителей Бурятии быть осторожными
10.03.2024 в 13:37
В Улан-Удэ случайным горожанкам подарили более 1000 тюльпанов
10.03.2024 в 13:25
В Бурятии простятся с добровольцем, погибшим на спецоперации
10.03.2024 в 13:01
В Бурятии с рабочим визитом находится посол Мьянмы
10.03.2024 в 12:22
В Бурятии жилой дом спасли от затопления
10.03.2024 в 10:54
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

Читайте также
Экс-главу района Бурятии отправят в колонию строгого режима за взятки
Суд вынес суровый приговор Виктору Очирову
07.03.2024 в 14:55
Алексей Цыденов: «Кому-то в Бурятии я сильно мешаю. Прям поперек горла»
Глава республики опроверг слухи об отъезде на работу в Москву после выборов президента
06.03.2024 в 18:04
Уроженец Улан-Удэ погиб на СВО
Он участвовал в военном конфликте с 24 февраля 2022 года
06.03.2024 в 15:48
Бурятия голосует
Глава республики и главные религиозные деятели высказались, почему важно принять участие в выборах
06.03.2024 в 14:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru