Политика и власть 11.03.2024 в 14:43

Разведчик-сапер из Улан-Удэ погиб в Украине

У него остались беременная супруга и трое детей
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Текст: Евгения Гармаева
Разведчик-сапер из Улан-Удэ погиб в Украине

На СВО погиб житель Улан-Удэ Очиров Алексей Мункуевич, сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Алексей родился в 1983 году в селе Маяки Карымского района Читинской области (ныне – Забайкальского края). Детство и юность провел в поселке Могойтуй Агинского Бурятского автономного округа. После школы в 2001 году вместе с братом-близнецом проходил срочную службу в армии в городе Тула, после чего перешел на контрактную службу в город Псков. По окончании контракта некоторое время служил во внутренних войсках РФ.

«Всю свою жизнь посвятил военной службе. С 2006 года служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Улан-Удэ. С 2017 года проходил службу в роте специального назначения разведывательного батальона в должности старшего разведчика-сапера. За период военной службы Алексей неоднократно принимал участие в контр- террористических операциях на Северном Кавказе, где приобрел позывной «Хранитель», участвовал в международных учениях в Индии, имеет более ста прыжков с парашютом»,

- сообщают о погибшем.

Алексей участвовал в военном конфликте России и Украины с первых дней. Был в должности старшего разведчика-сапера. На счету Алексея десятки спасенных жизней боевых товарищей. Кавалер двух Орденов мужества, награжден медалью Суворова, медалью Жукова, медалью «За боевые отличия», медалями воинской доблести I и II степени, медалью «За службу на Кавказе», имеет множество других памятных медалей.

Погиб 23 февраля 2024 года при выполнении боевых задач на Бахмутском направлении. У Алексея остались беременная жена и трое детей. Прощание проходит сегодня, 11 марта, в Улан-Удэ.


Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"
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