Политика и власть 12.03.2024 в 12:44

В Улан-Удэ двое мужчин осуждены за неповиновение сотруднику полиции

Они отказывались предъявлять документы, хватались за одежду сотрудника и матерились
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ двое мужчин осуждены за неповиновение сотруднику полиции
В Советский суд Улан-Удэ поступили материалы об административном правонарушении по ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Согласно протокола об административном правонарушении Бадмаев в служебной автомашине оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а именно, следуя на служебной автомашине, стал вести себя агрессивно, махал руками, хватался за одежду сотрудников полиции и нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции.

Согласно протокола об административном правонарушении Доржиев был остановлен сотрудником полиции в связи с подозрением в совершении преступления, оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных  обязанностей, а именно отказался предъявить документы, удостоверяющие личность и проследовать в отделение полиции для установления личности. Он махал руками, хватался за одежду  сотрудников полиции, нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции, пытался скрыться.
Тем самым, Бадмаев и Доржиев совершили административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ, а именно неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
В судебном заседании привлекаемые лица вину в совершенном правонарушении не признали, пояснили, что неповиновения не оказывали, оспаривали изложенные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства.

Факт совершения административного правонарушения и виновность привлекаемых лиц в судебном заседании подтверждены совокупностью доказательств, оснований ставить под сомнение которые суд не усмотрел.

С учетом установленных обстоятельств, судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 руб.
 
Постановления суда вступили в законную силу. 

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