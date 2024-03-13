41-летний танкист из Бурятии погиб в Украине

27 февраля 2024 года на СВО погиб Иванов Евгений Владимирович.



Евгений Владимирович родился 26 августа 1982 года в селе Выдрино Кабанского района в семье военного. Был старшим ребенком в семье. Окончил школу, в 2001 году уехал на срочную службу в армию в город Калач-на-Дону, там получил квалификацию автомеханика. После срочки работал в исправительной колонии №4 и Лечебном исправительном учреждении №5 УФСИН России по Бурятии. Вышел на пенсию в звании капитан внутренней службы. Имел награду «За отличие в службе III степени».

В 2006 году окончил заочно Санкт-Петербургский промышленно- экономический колледж по квалификации юрист. В 2016 году получил звание «Ветеран труда». С 2017 по 2020 годы служил по контракту в 5 гвардейской отдельной танковой бригаде ремонтной роты воинской части на Дивизионной в звании младшего сержанта. За время службы успел получить медаль минобороны «Участник маневров войск (сил) «Восток-2018».

«В 2022 году работал в пожарной части №30 с.Выдрино на должности «водитель пожарной машины». К работе Евгений относился добросовестно, в общении с коллегами по работе был всегда уважителен, добр, отзывчив. За свою работу пользовался в трудовом коллективе заслуженным уважением, был трудолюбивым, скромным, со своими обязанностями справлялся хорошо. Евгений – замечательный, любящий, заботливый сын, муж, брат. Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие»,



- пишут о погибшем.



В рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года его призвали для участия в специальной военной операции, служил механиком - водителем танка. Награжден медалями «За воинскую доблесть», «Георгиевский крест IV степени». Награжден орденом Мужества посмертно.