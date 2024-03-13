Политика и власть 13.03.2024 в 10:35

41-летний танкист из Бурятии погиб в Украине

Его мобилизовали в сентябре 2022 года
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
41-летний танкист из Бурятии погиб в Украине

27 февраля 2024 года на СВО погиб Иванов Евгений Владимирович.

Евгений Владимирович родился 26 августа 1982 года в селе Выдрино Кабанского района в семье военного. Был старшим ребенком в семье. Окончил школу, в 2001 году уехал на срочную службу в армию в город Калач-на-Дону, там получил квалификацию автомеханика. После срочки работал в исправительной колонии №4 и Лечебном исправительном учреждении №5 УФСИН России по Бурятии. Вышел на пенсию в звании капитан внутренней службы. Имел награду «За отличие в службе III степени».

В 2006 году окончил заочно Санкт-Петербургский промышленно- экономический колледж по квалификации юрист. В 2016 году получил звание «Ветеран труда». С 2017 по 2020 годы служил по контракту в 5 гвардейской отдельной танковой бригаде ремонтной роты воинской части на Дивизионной в звании младшего сержанта. За время службы успел получить медаль минобороны «Участник маневров войск (сил) «Восток-2018».

«В 2022 году работал в пожарной части №30 с.Выдрино на должности «водитель пожарной машины». К работе Евгений относился добросовестно, в общении с коллегами по работе был всегда уважителен, добр, отзывчив. За свою работу пользовался в трудовом коллективе заслуженным уважением, был трудолюбивым, скромным, со своими обязанностями справлялся хорошо. Евгений – замечательный, любящий, заботливый сын, муж, брат. Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие»,

- пишут о погибшем.

В рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года его призвали для участия в специальной военной операции, служил механиком - водителем танка. Награжден медалями «За воинскую доблесть», «Георгиевский крест IV степени». Награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии

Теги
СВО Украина военные погибшие в Украине некролог

Все новости

В Улан-Удэ кто-то анонимно спас бабушку с дедушкой от пожара
13.03.2024 в 13:05
В Иволгинском дацане пройдёт Ганжур хурал
13.03.2024 в 13:00
Сотрудников УФСИН Бурятии поздравили с профессиональным праздником
13.03.2024 в 12:46
В Улан-Удэ во время выборов Президента РФ будут работать бесплатные автобусы
13.03.2024 в 12:26
В Улан-Удэ запустили ЗОЖ-трамваи
13.03.2024 в 12:02
Житель Улан-Удэ украл в магазине 21 пачку масла
13.03.2024 в 11:57
В Бурятии вынесли приговор хозяйке киоска с шаурмой, где массово отравились люди
13.03.2024 в 11:41
В Улан-Удэ потушили пожар на территории частного дома
13.03.2024 в 11:39
Спрос на персонал в Бурятии продолжает расти
13.03.2024 в 11:19
Жителей Улан-Удэ призывают сдавать использованные батарейки в пункты приема
13.03.2024 в 11:10
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В Улан-Удэ во время выборов Президента РФ будут работать бесплатные автобусы
Они будут курсировать до избирательных участков
13.03.2024 в 12:26
В Улан-Удэ двое мужчин осуждены за неповиновение сотруднику полиции
Они отказывались предъявлять документы, хватались за одежду сотрудника и матерились
12.03.2024 в 12:44
Разведчик-сапер из Улан-Удэ погиб в Украине
У него остались беременная супруга и трое детей
11.03.2024 в 14:43
В Бурятии хотят брать плату за вход на гору Мамай
При этом, пока там нет «достаточных условий» для туристов
11.03.2024 в 11:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru