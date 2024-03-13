Политика и власть 13.03.2024 в 12:26

В Улан-Удэ во время выборов Президента РФ будут работать бесплатные автобусы

Они будут курсировать до избирательных участков
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ во время выборов Президента РФ будут работать бесплатные автобусы

С 15 по 17 марта по всей стране пройдут выборы президента. В эти дни с отдаленных микрорайонов до избирательных участков будут курсировать 60 автобусов малой вместимости. Они будут развозить горожан бесплатно, сообщили в администрации города.

Всю информацию по работе автобусов, графикам и схемам движения можно получить по телефонам:

- Советский район: 21-56-46,

- Железнодорожный район: 44-85-25,

- Октябрьский район: 43-02-92, 89503849035.

 

Фото: администрация города

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