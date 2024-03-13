Политика и власть 13.03.2024 в 15:00
Медицинский взвод на СВО получил автомобиль из Бурятии
УАЗы нужны на поле боя для перевозки раненых
Текст: Евгения Гармаева
Бойцы медицинского взвода на передовой СВО получили автомобиль УАЗ «буханка». Автомобиль выделил Социальный фонд России по Республике Бурятия, а передали его солдатам активисты Народного фронта.Такие УАЗы очень вместительны и обладают высокой проходимостью. В полевых условиях ведения боя они необходимы для оперативной перевозки раненых и нужного оборудования.
Фото: скриншот из видео