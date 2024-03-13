Политика и власть 13.03.2024 в 15:00

Медицинский взвод на СВО получил автомобиль из Бурятии

УАЗы нужны на поле боя для перевозки раненых
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Текст: Евгения Гармаева
Медицинский взвод на СВО получил автомобиль из Бурятии

Бойцы медицинского взвода на передовой СВО получили автомобиль УАЗ «буханка». Автомобиль выделил Социальный фонд России по Республике Бурятия, а передали его солдатам активисты Народного фронта.

Такие УАЗы очень вместительны и обладают высокой проходимостью. В полевых условиях ведения боя они необходимы для оперативной перевозки раненых и нужного оборудования.


Фото: скриншот из видео
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