Политика и власть 15.03.2024 в 11:05

В Бурятии стартовали выборы президента России

В республике работают 810 избирательных участков

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии стартовали выборы президента России

Сегодня, 15 марта, в первый день голосования на выборах Президента России, в 08.00 в Бурятии открылись 810 избирательных участков. Выборы стартовали в штатном режиме.

Самые активные избиратели уже пришли на участки, чтобы проголосовать. На всех участках работают наблюдатели. Прямую трансляцию процесса голосования со всех УИКов можно увидеть в Центре общественного наблюдения, который находится в здании Национальной библиотеке РБ.

Избирательные участки будут работать три дня - с 15 по 17 марта. Как отметили эксперты Центра общественного наблюдения, на всех избирательных участках работают видеокамеры, которые ведут запись. И на 310 УИКах из 810 расположены камеры, которые передают информацию о ходе голосования в режиме прямой трансляции. Здесь же работает группа юридической консультации, телефоны горячей линии, куда могут со своими вопросами обратиться избиратели. Номер горячей линии 88003021531.

Свой голос на выборах президента уже отдали глава Бурятии и мэр Улан-Удэ.

- Сегодня началось голосование на выборах Президента Российской Федерации. Всех призываю прийти на участки, потому что в наших руках – наша с вами жизнь, наше будущее. Три дня будет идти голосование. На всех участках у нас в республике разные активности. Здесь выступают артисты, солдатской кашей угощают. На многих участках идет медицинский прием: стоят мобильные ФАПы, мобильные флюорографы. Но главное - сами выборы, наша гражданская позиция. Я знаю, что у нас в республике люди все ответственные, сильные, по-настоящему патриотичные. Верю в вас, жду вас на избирательных участках. Приходите. Все в наших руках! - обратился Алексей Цыденов к жителям Бурятии

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков также проголосовал с утра вместе с супругой.

- Сегодня перед работой вместе с супругой зашли на избирательный участок и проголосовали. Избирательная комиссия работает быстро и оперативно. Также отдали свой голос за «Народный бюджет», чтобы наш город становился еще краше и лучше. На участках даже можно пройти диспансеризацию и отведать вкусных булочек. Все мы с вами понимаем, что сегодня нам, как никогда, важно сделать правильный выбор. Именно от нас с вами зависит будущее нашей страны, поэтому каждый голос важен! Голосование проходит с 15-17 марта с 8:00-20:00. Приходите, голосуйте! Только вместе мы сделаем нашу страну еще сильнее, - призывает горожан мэр.


Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии

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