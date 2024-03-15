Спикер Хурала Бурятии проголосовал на выборах президента РФ

15 марта председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов отдал свой голос на выборах президента России. Проголосовал он в Доме спорта РЖД в Железнодорожном районе Улан-Удэ, тут находится избирательный участок № 696.Владимир Павлов назвал выборы президента России важным событием, а участие в них- гражданским долгом каждого.«С 15 по 17 марта 2024 года - выборы президента Российской Федерации, на которых граждане нашей страны смогут реализовать свое конституционное избирательное право. Впервые президентские выборы будут многодневными – это сделано для того, чтобы выразить свою активную гражданскую позицию смог каждый избиратель. Необходимо проявить нашу сплочённость, наше единение. Каждый голос ценен и значим. Голосуя, мы выбираем лидера, от которого будет зависеть будущее нашей страны. Каждый из нас любит нашу Родину, любит свою землю и делает все возможное, чтобы наша страна, наш народ, наша республика процветали. Призываю вас в предстоящие три дня реализовать своё избирательное право, прийти на избирательные участки, выразить свою гражданскую позицию и отдать свой голос за будущее нашего Отечества», - отметил глава республиканского парламента.Напомним, что принять участие в голосовании можно на избирательных участках с 8:00 до 20:00 до 17 марта.Фото: Хурал Бурятии