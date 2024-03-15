Явка на выборах Президента в Бурятии составила 27,1 процента

Сегодня, первый день голосования, 15 марта, проходит очень активно. Председатель избиркома Бурятии Александр Акчурин дал информацию о явке на 15.00.

- Голосование продолжается. На 15.00 мы уже имеем результаты по первой явке избирателей. Всего проголосовало 182565 человек. Это составляет 27,1% от общего числа избирателей. Среди районов наибольшей явкой отличается Окинский район, там явка составила более 64%. В Закаменском районе проголосовало более 53%, в Баунтовском районе - 41,63%. Относительная небольшая явка - в Тарбагатайском районе. Это примерно 22%. В городе Улан-Удэ проголосовало около 25%.

Данные явки по районам на 15:00 по данным избиркома Бурятии.

Число УИКов 810. Общая явка по Бурятии 27,1%, в том числе по районам республики:

- Баргузинский 25,31%

- Баунтовский 41,63%

- Бичурский 28,29%

- Джидинский 29,31%

- Еравнинский 36,47%

- Заиграевский 26,21%

- Закаменский 53,13%

- Иволгинский 24,13%

- Кабанский 23,15%

- Кижингинский 37,10%

- Курумканский 28,95%

- Кяхтинский 30,73%

- Муйский 23,68%

- Мухоршибирский 27,89%

- Окинский 64,02%

- Прибайкальский 23,84%

- Северо-Байкальский район 25,87%

- г. Северобайкальск 28,41%

- Селенгинский 30,96%

- Тарбагатайский 22,14%

- Тункинский 31,8%

- Хоринский 29,47%

По городу Улан-Удэ:

- Железнодорожный 25,61%

- Октябрьский 24,6%

- Советский 24,92%

На вопрос о том, какие вопросы задают избиратели, Александр Акчурин рассказал, что «вся информация приходит, в основном, на горячую линию. Жителей Бурятии интересуют текущие вопросы, где можно проголосовать, и как это сделать. Все вопросы решаются оперативно. Голосование идет в штатном режиме».

- Вопросы разные у избирателей: кто-то уезжает, кто-то находится за пределами Бурятии. К примеру, уроженцы Бурятии, проживающие в Москве, также могут прикрепиться к определенному участку там и проголосовать, - уточнил Акчурин.

Говоря о прошлых выборах, Акчурин отметил, что «относительно других избирательных кампаний на сегодня в Бурятии достаточно существенная явка. Многие избиратели планируют прийти в пятницу вечером после работы, или в выходные дни, в субботу и воскресенье».

Председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова высоко оценила активность бурятских избирателей:

- То, что в течение дня была такая явка – почти 30 процентов в рабочий день, это очень неплохо. Буквально за полдня до 15.00 собралось такое число избирателей, которое раньше приходило за целый день выборов. Мы видим, что люди идут. Надеюсь, что в выходные дни явка повысится. Многие смогут прийти и проголосовать вместе с семьями, в спокойной обстановке в субботу и воскресенье, - прокомментировала результаты явки Татьяна Думнова.

С самого утра жители Бурятии проявляют активность на избирательных участках. К примеру, группа ответственных жителей Закаменского района приехала на участок прямо на лошадях в красивых национальных костюмах. Многие избиратели в районах, и в городе пришли голосовать уже к 08.00 до начала рабочего дня. На избирательных участках образовались даже очереди. Самая большая активность избирателей по данным Центра общественного наблюдения - в Кабанском, Хоринском, Закаменском районах, а также в столице республики.

Одними из первых массово проголосовали бичурцы – коллектив АУ РБ «Буйский лесхоз» и ОД «Буйское лесничество». Затем проявили свою гражданскую позицию рыбаки Бурятии из города Северобайкальск. Сорок рыбаков проголосовали прямо перед началом утреннего клёва.

Проголосовали дружно жители села Багдарин Баунтовского района, футбольная команда из Муйского района, коллектив Тимлюйского цементного завода, инженерно-сапёрный полк г. Кяхта, коллектив регионального отделения «Ассамблеи народов России» Бурятии, коллектив компании ООО «Экоальянс» и многие другие.

Коллективы ТОСов города – Вагжанова, Правобережный, Таёжный, Патриот, Светлый, Забайкальский, Синегорье, Сарана, Левый берег и другие по-праздничному встречают избирателей на избирательных участках Улан-Удэ.

- Очередь на избирательный участок наблюдается в микрорайоне Дивизионный – там активно голосуют военные. Большое количество избирателей пришло проголосовать в Кабанском и Хоринском районах. Нужно отдать свой гражданский долг, не зря целых 3 дня выделили для того, чтобы успеть проголосовать. Я думаю, сейчас это очень важно. Я призываю всех жителей Бурятии отдать свой голос за будущего Президента России! – ранее прокомментировал ход голосования Саян Даржаев, член Общественной палаты Бурятии.

Фото: «Номер один»