Жители Бурятии провели этнофлешмоб на избирательных участках

Выборы президента России в этом году проходят в уютной, праздничной атмосфере. Жители Бурятии приходят на избирательные участки в национальных костюмах, показывая оригинальные творческие номера. Они приходят на участки большими компаниями - коллективами, односельчанами, семьями.

К примеру, жители Закаменского и Иволгинского районов в национальных костюмах с ветерком на конях доехали до избирательного участка.





Члены Ассоциации коренных малочисленных народов, жители села Багдарин Баунтовского эвенкийского района пришли на выборы в нарядной национальной одежде.







Более 50 человек собрал мухоршибирский «хоровод» на участке в районном Доме культуры в Мухоршибири. Жители района станцевали хоровод в красочных платках.







Также гостеприимно и ярко встретили жителей Улан-Удэ перед избирательными участками ТОС «Вагжанова» и ТОС «Правобережный». Горожане могли отведать угощения и приобрести сувениры ручной работы от ТОСов «Вагжанова», «Правобережный», «Таежный», «Патриот», «Светлый», «Забайкальский», «Синегорье», «Сарана», «Левый берег» и других.







Посетили Центр общественного наблюдения лидеры регионального отделения Ассамблеи народов России. Представители национально-культурных центров пришли поддержать наблюдателей и выразить поддержку выборам президента РФ. «Многонациональная семья Дома дружбы народов Бурятии сделала свой выбор во имя будущего нашего общего дома – России», - сказали этнолидеры Бурятии.

Гости в национальных костюмах угостили присутствующих блюдами восточной кухни, накрыв настоящий дастархан: узбекский плов, сладости, пахлава, финики, щербет.







Голосование продолжается, явка на 15.00 уже составила 27,1%, как ранее сообщал «Номер один».