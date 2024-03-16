Прокуратура Бурятии выявила в соцсети призыв к срыву выборов

Прокуратура республики в одном из телеграм-каналов выявила публикацию, которая содержит призыв в адрес неограниченного круга лиц, к участию 17 марта в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках республики, порче бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации.

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ сегодня объявила предостережение владельцу телеграм-канала.

Обращаем внимание избирателей, что указанные публичные массовые мероприятия в установленном законом порядке с уполномоченными органами не согласованы, в связи с чем за организацию и участие в них предусмотрена административная и уголовная ответственность.