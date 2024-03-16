Политика и власть 16.03.2024 в 22:09

Итоги двух дней голосования в Бурятии - явка почти 60%

Жители республики очень активно выражают свой выбор
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Текст: Номер один
Итоги двух дней голосования в Бурятии - явка почти 60%

В стране продолжается голосование на выборах президента Российской Федерации. Жители Бурятии активно приходят на избирательные участки. Напомним, по итогам первого дня голосования общая явка по республике составила 40,02%. Это выше, чем в среднем по стране: общероссийская явка по итогам 15 марта на 22.00 составила 36,09% от общего количества избирателей.

Второй день голосования также был результативным: По данным избиркома Бурятии явка 16 марта на 20:38  составила 59,62%.

Эксперты предполагают высокую явку и в заключительный день голосования - 17 марта, в воскресенье. Завкафедрой политологии и социологии БГУ, председатель комиссии Общественной палаты Бурятии Тимур Бадмацыренов:

- Мы получаем информацию о явке за два дня голосования, и можно сделать несколько заключений. Во-первых, в воскресенье, в завершающий день голосования явка, конечно, повысится. Те граждане, которые по каким-то причинам не смогли проголосовать в рабочий день и в субботу, они, по традиции, скорее всего, запланировали прийти на избирательные участки в привычное им время и проголосовать за будущее нашей страны на выборах президента Российской Федерации.

Фото: Номер один

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