Бурятия наращивает связи с КНР

В конце апреля по приглашению китайской стороны делегация Республики Бурятия во главе с Алексеем Цыденовым посетила административный центр Тибетского автономного района, а также столицу Китая. Во время делового визита стороны обсудили вопросы приоритетных направлений для двухстороннего сотрудничества между странами. О первых итогах рабочей поездки расскажет «Номер один».

Частное приглашение



Глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл в тибетский город Лхаса, по личному приглашению господина Янь Цзиньхая, где в рамках официального визита встретился с его заместителем Чэнь Юнци.

Политики обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества в сфере туризма и продвижение буддийского форума. Пользуясь случаем, руководитель нашей республики предложил китайской стороне создать совместный учебный центр, посвященный традиционной медицине. В первую очередь Алексей Цыденов сделал акцент на глубоких исторических связях между Бурятией и Сицзаном. Поскольку на протяжении многих столетий монахи Бурятии обучались непосредственно в тибетских монастырях.

«В Бурятии традиционная медицина включена в программу обязательного медицинского страхования. На берегах Байкала растет большое количество уникальных лекарственных растений. Мы предлагаем рассмотреть возможность создания в Бурятии совместного центра, который был бы и учебным центром по традиционной медицине, и оказывал бы услуги традиционной медицины. Мы могли бы производить обмен по учебе наших монахов, потому что сегодня очень мало монахов из Бурятии учится здесь, в Сицзяне. Хотя исторически в основном учились именно здесь»,

- предложил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Сицзян очень быстрыми темпами развивается. Своими глазами видим, какие дороги, какие новые стройки ведутся: аэропорт, школы, стадионы, спортивные площадки. При нашем взаимном сотрудничестве люди из России смогут приезжать сюда, а из Сицзяна к нам»,

- отметил Алексей Цыденов.

«Наша встреча стала началом нашего сотрудничества. Дальше мы будем тщательно и внимательно прорабатывать идеи, и начинать уже совместную работу в интересующих направлениях»,

- сказал господин Чэнь Юнци.

В Бурятии традиционная медицина создана на основе знаний, взятых из трактата Чжуд-ши и Атласе тибетской медицины, который был привезен из Сицзана более 120 лет назад. Благодаря возможности пройти традиционное лечение очень активно растет поток туристов. С каждым днем становится больше желающих улучшить свое здоровье, пройти реабилитацию и повысить качество жизни методами традиционной медицины. Поэтому глава Бурятии предложил рассмотреть перспективы развития и в сфере туризма тоже.По окончанию встречи первый заместитель председателя Народного Правительства Тибетского автономного района КНР господин Чэнь Юнци поручил руководителям профильных департаментов китайской стороны более детально обсудить данные инициативы с представителями делегации Бурятии.В Лхасе делегация Республики Бурятия во главе с Алексеем Цыденовым еще посетила древнейший дворец Далай-лам Потала, музей Тибетского автономного района, один из самых крупных буддийских монастырей Сера, важнейший буддийский храм Тибета Джоханг, самую известную пешеходную улицу Баркхор, расположенную в культурном и историческом центре города, а также современный агропромышленный парк района Чэнгуань и ряд других объектов.Одним из значимых объектов на маршруте делегации Республики Бурятия стала Фармкомпания тибетской медицины Ганьлу. Там представителей нашего региона, в том числе министра здравоохранения Евгению Лудупову, познакомили с производимыми на фабрике лекарствами, предназначенными для лечения широкого спектра заболеваний. Особый состав продукции включает в себя от 25 до 100 элементов и пользуется большим спросом далеко за пределами Китая. Врачи компании проводят пульсовую диагностику, после чего подбирают курс лечения.

На встрече с ведущими профессорами традиционной китайской медицины члены бурятской делегации обсудили возможное сотрудничество бурятских и китайских медиков. С ними, в том числе провели переговоры насчет обмена технологиями в рамках оздоровительного туризма и развития санаторно-курортного дела. По итогу были выбраны направления для интеграции методов традиционной медицины.

«Мы заключили соглашения о сотрудничестве между Центром восточной медицины и Пекинским международным исследовательским институтом, а также Второй больницей Хэйлунцзянского университета традиционной китайской медицины (город Харбин. - Прим. ред.). Благодаря этому соглашению мы будем перенимать современные практики по реабилитации и оздоровлению с применением методов традиционной медицины, проводить совместные образовательные проекты, научно-практические конференции и стажировки по обмену опытом»,

- поделилась министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова.

«Отдельно хочу отметить, что в Лхасе мы посетили фармацевтическую корпорацию Кану. Где ознакомились с производством лекарственных средств на основе вековых традиций тибетской медицины. И, конечно, для Бурятии это очень близко. Мы имеем много точек соприкосновения в этом вопросе. Будем взаимодействовать»

- отметила Евгения Лудупова.

Китайские коллеги планируют принять участие во II Буддийском форуме в секции традиционной медицины, где будут собраны лучшие мировые практики. Напомним, он состоится в Бурятии с 12 по 14 августа. Его участники обсудят традиционные ценности, буддийское образование, экологию, традиционную восточную медицину, а также международное паломничество и туризм в аспекте народной дипломатии и современной экономики.

В Пекине глава Бурятии посетил Российский культурный центр, где выступил перед бурятскими и китайскими туристическими кругами, а также провел переговоры с директором департамента международных связей и сотрудничества Министерства культуры и туризма Китайской народной республики господином Чжан Хао. К слову, Чжан Хао упомянул в разговоре с членами делегации, что в Китае очень популярна песня китайского молодого певца «На берегу озера Байкал».

«После прослушивания этой песни многие представители молодежи хотят увидеть Байкал своими глазами. Поэтому мы очень рады видеть, что Бурятия становится важным местом назначения для китайских туристов. Правительство двух стран создает платформу, хорошие условия для развития туристического сотрудничества регионов»,

- сказал господин Чжан Хао.

«Наши туроператоры презентовали свои программы перед китайскими партнерами. Обсудили вопросы логистики и авиасообщения. Вместе с туроператорами Бурятии мы провели встречу в мэрии города Пекин. Китайские коллеги презентовали свои проекты в сфере событийного туризма в столице Китая. Обсудили возможности дальнейшего взаимодействия в сфере культуры и туризма. Взаимный обмен туристическими потоками очень интересен китайской стороне. Китайские коллеги также предложили нам войти в Ассоциацию туристических городов, которая включает в себя более 200 городов по всему миру. На сегодняшний день есть уверенность, что эти встречи дадут новый импульс в развитии сферы туризма»,

- отметил министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.









Алексей Цыденов рассказал о возможностях расширения туристического обмена между Китаем и Бурятией. Он отметил, что сейчас важнейшая задача - открытие прямого авиасообщения между странами. Глава Бурятии подчеркнул, что аэропорт «Байкал» имеет уникальный статус «пятой свободы воздуха».Коллеги из департамента международных связей и сотрудничества Министерства культуры и туризма Китайской народной республики пообещали оказать содействие в открытии прямого рейса между странами.

Еще одним важным лицом, вошедшим в состав делегации Республики Бурятия, стал генеральный директор Фонда регионального развития Гэсэр Доржиев.

«Больше всего точек соприкосновения оказалось в сфере туризма и медицины. Данными аспектами в поездке активно занимались министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев и министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова. Они провели большое количество переговоров касающихся своих направлений. Смогли заключить договора, договориться о дальнейшем сотрудничестве. Мы же готовы рассмотреть возможность производства лекарственных препаратов на территории нашей республики, если будет тибетский инвестор»,

- подытожил Гэсэр Доржиев.

Пока точек соприкосновения оказалось больше всего в вопросе обмена буддийскими паломниками. Взаимодействие Бурятии, как центра российского буддизма, с буддийскими школами и монастырями Китая, имеет долгую историю и прекрасную перспективу развития. Сотрудничество по линии развития буддизма позволит Бурятии устанавливать новые связи с Китаем и укреплять уже существующие в сфере медицины, туризма, экономического сотрудничества. Министры вместе c главой республики обсудили разные сферы сотрудничества между двух стран и смогли договориться по некоторым. Возможно, часть дополнительных вопросов будет поднята на II Буддийском форуме.



