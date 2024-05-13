Зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов выразил соболезнования по поводу гибели мирных жителей города Белгорода

В воскресенье, 12 мая, в результате террористической атаки вооруженных сил Украины погибли люди, проживавшие в многоэтажном доме на Харьковской горе города Белгород. По данным МЧС России на 06.00 по московскому времени число погибших достигло 15 человек.

В связи с этим, заместитель председателя правительства – руководитель Администрации главы и правительства Республики Бурятия Алдар Гулгенов выразил соболезнования жителям Белгородской области.

– Вооруженные силы Украины продолжают свою бесчеловечную террористическую деятельность на территории России, убивая мирных жителей. Обстрел гражданских объектов вызывает у жителей Бурятии осуждение. Наша республика скорбит по погибшим и выражает слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших, – сказал Алдар Гулгенов.

Утром 12 мая ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и окрестностям. Всего, по данным Минобороны РФ, ВСУ использовали для удара по жилым домам тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 «Vampire».

В десятиэтажку на Харьковской горе прилетела ракета «Точка-У». В результате попадания полностью сложился подъезд в середине дома: с первого по десятый этаж.

Утром 13 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Специалистам МЧС России удалось спасти 17 человек. Погибло в результате террористической атаки 15 человек.





Фото: скриншот видео МЧС России

Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).









Фото: Номер один