Юрий Трутнев представил депутатам планы по развитию Дальнего Востока и Арктики

Юрий Трутнев выступил перед депутатами Госдумы на заседании по вопросу утверждения кандидатур на должности заместителей председателя Правительства. Депутаты Госдумы поддержали назначение Юрия Трутнева на должность заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

- Благодаря Юрию Петровичу Трутневу сотрудничество исполнительной и законодательной власти будет еще более продуктивным, выстроенным на взаимном обмене мнениями и приводящем к принятию рациональных и эффективных решений по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», в связи с этим «Комитет с учетом высказанных мнений всех фракций, а также присутствовавших представителей профильных комитетов и комиссий единогласно поддержал представленную кандидатуру и рекомендует утвердить заместителя Председателя Правительства - полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе, - отметил Председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.



Юрий Трутнев отметил, что в 2013 году Президент России объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом XXI века. Был создан отдельный блок Правительства, который включает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и полномочное представительство Президента в Дальневосточном федеральном округе.



- Несколько слов о том, что такое Дальний Восток России. Это 7,9 млн человек, проживающих на 41% территории Российской Федерации. На Дальний Восток приходится 77% алмазов, 75% рыбы, 64% пресной воды, 50% золота, 47% леса и 39% меди. Этот список можно продолжать. В то же время есть целый ряд негативных факторов, которые сдерживают развитие макрорегиона. Это низкая плотность дорог, энергетической инфраструктуры (в 5 раз ниже, чем в среднем по России), высокая стоимость и большие сроки доставки строительных материалов, оборудования и продовольствия в отдаленные регионы. Это суровые климатические условия северных территорий, - заявил полпред.



Правительство Российской Федерации, создавая условия для развития Дальнего Востока и Арктики, направило на рассмотрение Государственной Думе и Совету Федерации более 80 федеральных законов. Создана целостная система управления развитием Дальнего Востока и Арктики. Многие практики постепенно были переняты и другими территориями страны.



На сегодняшний день с государственной поддержкой построено 1001 предприятие, инвесторами фактически вложено в экономику 4,3 трлн рублей. Общее количество инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой, приближается к 4 тысячам. Создано почти 150 тыс. новых рабочих мест.



Большинство экономических показателей Дальнего Востока существенно превышают среднероссийские. Например, темпы роста инвестиций в основной капитал превышают среднероссийский уровень в 3 раза. Рост промышленного производства опережает среднероссийский на 25%. В 2,8 раза увеличилась добыча угля, в 2,1 раза возросло производство продукции агропромышленного комплекса, в 2 раза увеличилась добыча золота, в 1,6 раз – ввод жилья.



Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округ сообщил и о планах развития макрорегиона. К 2030 году будет открыто более 1700 предприятий, создано более 230 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций достигнет 10,5 трлн рублей. Инвестиции в 8,5 трлн рублей уже обеспечены обязывающими соглашениями с инвесторами.



Важнейшей задачей является привлечение населения на Дальний Восток. Для ее решения работают «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых и программа «Гектар», идет предоставление доступного арендного жилья, внедрен целый ряд других инструментов.



Работа по повышению качества жизни дальневосточников проводится в рамках дальневосточной президентской субсидии. За 6 лет построено 119 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, 159 школ, 74 детских сада, 75 спортивных объектов, 49 учреждений культуры. Проложены километры дорог, приведено в порядок 143 объекта ЖКХ, закуплено более 600 единиц общественного и технологического транспорта. В рамках программы «1000 дворов» на сегодняшний день благоустроено 1 810 общественных территорий во всех субъектах Дальнего Востока. В 2023 году Государственной Думой принят закон о северном завозе, который помогает привезти на отдаленные территории продукты, строительные материалы быстрее и дешевле. Реализуется историческое поручение Президента о реновации 25 дальневосточных городов Дальнего Востока, создании опорных пунктов в Арктике.



- В завершении хочу сказать, что у нас нет иллюзий, что все уже хорошо и мы все сделали. Работа по развитию арктических и дальневосточных регионов дала только первые результаты. Но на такой территории добиться мгновенных изменений, наверное, невозможно. Время предъявляет новые вызовы. Время ставит новые вызовы. Санкции, применяемые противниками к нашей стране, создали условия для изменения транспортных потоков, кратно увеличили нагрузку на Восточный полигон железных дорог, потребовали ускоренной реализации Плана развития Северного морского пути. Работы предстоит много, - отметил Юрий Трутнев.





Фото: правительство Бурятии