Политика и власть 26.05.2024 в 11:01

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил с Днем российского предпринимательства

Сегодня  26 мая малый и средний бизнес в России празднует свой профессиональный праздник
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил с Днем российского предпринимательства

В России 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Праздник проводится ежегодно и имеет большое значение для представителей малого и среднего бизнеса.  Этот праздник был установлен указом Президента России 18 октября 2007 года.

Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил с профессиональным праздником предпринимателей Бурятии и пожелал им успехов.

- Уважаемые предприниматели, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства! Ваш труд бесценен. Вы с большим упорством и настойчивостью, по собственной инициативе и с подлинным энтузиазмом осваиваете экономическое пространство и проявляете себя в разных сферах нашей жизни.

Несмотря ни на какие сложности, количество предпринимателей ежегодно увеличивается. Сегодня в нашем городе 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, более 21 тысяч самозанятых. На которых работает более 50 тысяч человек.

Малый и средний бизнес — один из главных факторов экономики города, без которого немыслимо развитие ни одной жизненно важной отрасли городского хозяйства. Уверен, что и впредь конструктивное партнёрство власти и бизнес-сообщества позволит решать самые сложные задачи и достигать больших результатов во всех сферах жизни города.

От себя и от администрации города Улан-Удэ выражаю вам благодарность за сотрудничество, поддержку в проведении городских, районных мероприятий, неравнодушие и новаторство.

Желаю вам успехов в своем деле, достижения поставленных результатов! Пусть реализуются все новые проекты и идеи. Здоровья, семейного счастья, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед! - сказал мэр.

 

Фото: Администрация города Улан-Удэ

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