Глава Бурятии встретился с премьер-министром Узбекистана

Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Узбекистан встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

- Рассказал Абдулле Нигматовичу о промышленных возможностях Бурятии, о линейке авиационной техники, которую производим на нашем Авиазаводе. Географически в Узбекистане много труднодоступных пустынных и горных мест, поэтому вертолеты как нельзя лучше подходят для транспортного обеспечения, - отметил глава Бурятии.



Также стороны обсудили сотрудничество в сферах текстильной промышленности, сельского хозяйства и образования. В частности, возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана, поставки качественных и экологически чистых овощей и фруктов в республику и обучение студентов из Узбекистана в учебных заведениях региона.

Фото: правительство Бурятии