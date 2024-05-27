Политика и власть 27.05.2024 в 10:28

Глава Бурятии встретился с премьер-министром Узбекистана

Стороны обсудили сотрудничество в сферах текстильной промышленности, сельского хозяйства и образования
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Текст: Служба информации "Номер один"
Глава Бурятии встретился с премьер-министром Узбекистана

Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Узбекистан встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. 

- Рассказал Абдулле Нигматовичу о промышленных возможностях Бурятии, о линейке авиационной техники, которую производим на нашем Авиазаводе. Географически в Узбекистане много труднодоступных пустынных и горных мест, поэтому вертолеты как нельзя лучше подходят для транспортного обеспечения, - отметил глава Бурятии.

Также стороны обсудили сотрудничество в сферах текстильной промышленности, сельского хозяйства и образования. В частности, возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана, поставки качественных и экологически чистых овощей и фруктов в республику и обучение студентов из Узбекистана в учебных заведениях региона.

 

Фото: правительство Бурятии

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