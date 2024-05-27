Как закон сковал местных жителей Байкала

На берегу Байкала, по словам журналиста, расположено около ста поселений и проживает 130 тысяч человек. Сюда приезжают тысячи туристов зимой и летом, чтобы полюбоваться красотой Байкала.

- Местные жители сейчас скованы законами, которые окружают Байкальскую природную территорию и противоречат друг другу. Сегодня разразилась новая волна споров, которая касается новых поправок в закон о сохранении озера Байкал, - рассказывает журналист Павел Степанов.





Фото: скриншот видео



Эти поправки касаются развития инфраструктуры и предоставления прав жителям муниципальных образований прибрежной зоны. Многие считают, что лазейки в новых поправках могут привести к ухудшению экологической ситуации на Байкале.

В фильме подробно рассказывается об истории Байкала; о том, как менялось население, живущего возле озера; о мнениях и судьбах их жителей; о бытовых и хозяйственных вопросах, которые не могут решить жители прибрежной зоны.

- Прибрежная зона Байкала богата ресурсами – лесами, слюдой, мрамором, микрокварцитом. На БЦБК изготавливали целлюлозу. Это промышленное развитие повлияло на всю его экосистему, - говорит Павел Степанов.

До 1980-х гг. законов, регулирующих жизнь на Байкале, не было. Но потом на территории Байкала были образован ряд ООПТ, заказников, заповедников, которые напрямую подчиняются Москве, поясняет журналист.

Напомним, в 1996 году Байкал был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1999 году был принят федеральный закон № 94 "Об охране озера Байкал", который впервые ввел понятие «Байкальская природная территория». В 2004 году были определены границы самой территории и ее трех экологических зон – Центральной экологической, буферной, и зоны атмосферного влияния. Утверждены они были только в 2006 году.

- Четыре района Бурятии, часть Иркутской области были включены в ЦЭЗ не по своей воле, - говорит Галина Арсеньева, жительница поселка Усть-Баргузин.

Жители Центральной экологической зоны Байкала в полную силу ощутили на себе новые ограничения. Была запрещена коммерческая заготовка леса, строительство зданий, не связанных с защитой озера, запрещались опасные виды производств, даже оформление земли в собственность – практически все. Все ограничения вводились подзаконными актами, - подчеркивает журналист.

Большая часть жителей прибрежной зоны успела приватизировать свою землю в 90-е годы. Те, кто не успели это сделать, сегодня попали под запрет приватизации земли.





Фото: скриншот видео

- 75 процентов населения в прибрежной зоне Байкала уже оформили землю в собственность. А 25 процентов – нет. Это, как правило, пожилые люди, - поясняет глава Бурятии Алексей Цыденов.

- После закона уже нельзя оформить участки в собственность, а можно - только в аренду. Освоить его не можем, продать не можем. Нам на Байкале негде хоронить людей. Для кладбища нет места, - жалуются местные жители.

Депутаты Госдумы и глава Бурятии Алексей Цыденов попытались распутать часть противоречий в законодательстве об охране озера Байкал, предложив новые поправки. Они позволят решить два вопроса – возможность оформить в собственность землю в прибрежной зоне, второе – изменить запрет на сплошные рубки, который сейчас не дает ничего строить на Байкале.

- Те решения, которые мы сейчас продвигаем, позволят и экологические требования исполнить, и снизить антропогенную нагрузку, - говорит глава.

Сплошные рубки на Байкале не разрешены, разрешены лишь частичные рубки для строительства дорог, для защиты от селей, - уточняет журналист.

- В законе 1999 года запрещались рубки главного пользования – это коммерческие рубки. Разрешались прочие рубки - строительство дорог, трубопроводов, гидротехнических сооружений. В 2004 году появился термин «сплошные» и «выборочные» рубки. Определение «сплошных» рубок написано очень размыто. Нечеткость формулировок привела к тому, сейчас проблемы у жителей на берегу Байкала, - объясняет Алексей Цыденов.

Каждый, кто посмотрит фильм Павла Степанова, сможет сам для себя понять, в чем смысл новых поправок в ФЗ об охране озера Байкал. Эксперты, местные жители, депутаты, главы поселений, общественники – каждый поделился своей точкой зрения по этому вопросу.

Законопроект Госдума приняла в первом чтении (из трёх необходимых) в июле 2023 года. Планируются поправки в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Более подробно с текстом поправок можно ознакомиться на сайте Госдумы.





Фото: Номер один