Политика и власть 03.06.2024 в 10:48

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей республики быть бдительными и не допускать пожаров

Наиболее сложная обстановка остается в Муйском районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей республики быть бдительными и не допускать пожаров

 Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям республики, рассказав о ситуации с пожарами.

- Добрый день, дорогие земляки! У нас в республике сложная ситуация с пожарами. Уже более 160 пожаров с начала года. Общая площадь лесных пожаров, которые сегодня прошли в республике – 52 тысячи гектар. В целом - тяжелая обстановка.

В Забайкальском крае, правда, еще тяжелее, там 200 тысяч гектаров уже сгорело, а в Иркутской области 18. Наиболее сложная обстановка у нас сейчас - это Муйский район. Там только за май 27 пожаров. Такого не было никогда, - сказал Алексей Цыденов.

Причем обычно основная причина пожаров – это сухие грозы. В этом году это - не только сухие угрозы. Самые сложные пожары – это людской фактор. Большой пожар, который продолжает гореть, площадью более 30 тысяч гектаров – это поджог. Выявлено место, но поджигателей не нашли.

-Второй тяжелый пожар – это загорание от компании, которая строит линию электропередач. Люди в такой пожароопасный период, при сильном ветре, засухе, производили сжигание порубочных остатков. Где делали просеку, сложили порубленные деревья и начали их сжигать на месте. Оттуда пошел огонь. Сейчас прокуратура работает с этими организациями, но главное сейчас - погасить огонь», - говорит глава.

- Самая тяжёлая ситуация была 28 мая, когда была реальная угроза населённым пунктам. Тогда отстояли, подняли всю технику, вертолёты туда перегнали с водосливным устройством. Пытались перегнать и самолёты с водосливом, нас готова была поддержать наша военно-транспортный авиация, полк, который стоит в Улан-Удэ, но, к сожалению, далеко. Аэропорт Таксимо из-за своих особенностей не может такие самолеты принимать. А загружаться водой из Улан-Удэ и везти туда не получается. Поэтому сейчас только вертолеты и наземные силы, - объяснил ситуацию с пожарами в Муйском районе Алексей Цыденов.

По словам главы, при тушении пожаров была задействована вся имеющаяся техника - в том числе пожарные поезда российских железных дорог, бульдозеры и тяжелая техника организаций, старателей, строительные организации и теперь уже сами энергетики.

«Перекидываем резерв практически постоянно с других районов республики. Сейчас везем еще 10 человек. Вертолет больше не возьмет, поскольку пожарные везут с собой много дополнительного оборудования, снаряжения. Поэтому вертолетами закидываем туда дополнительные силы», - уточнил глава.



Алексей Цыденов подчеркнул, что на сегодня угроз населенным пунктам нет, они сняты, остается задача - просто погасить пожар.

- Еще раз обращаюсь к вам, земляки. Основные все наши пожары сейчас - это человеческий фактор. Это либо умышленные поджоги, либо неаккуратное обращение с огнем. Я всех прошу быть внимательными и не допускать таких пожаров. И в лес сейчас лучше не ходить, тем более огонь не жечь. Всем спасибо, все будет хорошо.

 

Фото: скриншот видео

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