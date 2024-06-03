Политика и власть 03.06.2024 в 15:52

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Это коснется женщин, которые имеют два и более детей до 18 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить до 39 часов рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет, сообщил РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу ЛДПР.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

- Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила сократить до 39 часов рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. На сегодняшний день в законодательстве предусмотрен широкий перечень мер поддержки для женщин с тремя и более детьми, однако льготы для женщин с двумя детьми практически отсутствуют, - рассказали в пресс-службе.

Авторы законопроекта подчёркивают, что в России насчитывается порядка 18 миллионов женщин, воспитывающих двух и более детей младше 18 лет.

По их словам, предлагаемые меры направлены на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, «которым они вправе распорядиться по своему усмотрению». 

Сейчас трудовая неделя составляет 40 часов, пять рабочих дней по 8 часов.

 

Фото: Номер один

Теги
госдума семьи многодетные

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