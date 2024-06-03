Политика и власть 03.06.2024 в 20:16

Монголия и Белоруссия взаимно признают документы об образовании и научной степени

В список документов входят также водительские права
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
Монголия и Белоруссия взаимно признают документы об образовании и научной степени

Монголия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных званиях, а также водительских удостоверений. Об этом сообщил глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

- Наши страны будут взаимно признавать образовательные документы бакалавра, магистра, доктора и другие виды дипломов. Граждане Монголии, постоянно проживающие в Белоруссии и белорусские граждане, постоянно проживающие в Монголии, смогут обменять свои водительские права на водительские удостоверения страны проживания, – сказал монгольский президент.

Он напомнил, что многие граждане Монголии учились в Белоруссии, где получили профессиональное образование. На сегодня 28 монгольских студентов обучаются в белорусских вузах и техникумах по целевому направлению от государства.


Фото: скриншот видео, агентство "Монцамэ"

Теги
Монголия Белоруссия

Все новости

В Монголии осужденные к общественным работам провели ремонт и уборку детских площадок
03.06.2024 в 20:27
Монголия и Белоруссия взаимно признают документы об образовании и научной степени
03.06.2024 в 20:16
Аграрии Бурятии засеяли «114 тысяч футбольных полей»
03.06.2024 в 17:55
В Бурятии ввели режим ЧС межрегионального значения
03.06.2024 в 17:51
Газопровод через Монголию споткнулся об низкую цену
03.06.2024 в 17:43
Жителей Бурятии призывают голосовать за стенд от республики на международной выставке-форуме «Россия»
03.06.2024 в 17:27
Житель Бурятии получил срок за расчет по найденной карте
03.06.2024 в 17:24
В Улан-Удэ жены военнослужащих провели праздник в военном городке
03.06.2024 в 17:21
Студенты Бурятской ГСХА проходят практику в Приморском крае
03.06.2024 в 17:17
Буддийский университет в Бурятии объявил о сборе средств на цветы
03.06.2024 в 16:56
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
Это коснется женщин, которые имеют два и более детей до 18 лет
03.06.2024 в 15:52
Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей республики быть бдительными и не допускать пожаров
Наиболее сложная обстановка остается в Муйском районе
03.06.2024 в 10:48
В Бурятии тушат 10 лесных пожаров
Самые крупные из них возникли по причине неосторожного обращения с огнем
03.06.2024 в 08:50
Семьи погибших участников СВО смогут одновременно получать две пенсии
Пенсии будут выплачиваться ребенку и супруге погибшего
30.05.2024 в 10:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru