Монголия и Белоруссия взаимно признают документы об образовании и научной степени

Монголия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных званиях, а также водительских удостоверений. Об этом сообщил глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

- Наши страны будут взаимно признавать образовательные документы бакалавра, магистра, доктора и другие виды дипломов. Граждане Монголии, постоянно проживающие в Белоруссии и белорусские граждане, постоянно проживающие в Монголии, смогут обменять свои водительские права на водительские удостоверения страны проживания, – сказал монгольский президент.

Он напомнил, что многие граждане Монголии учились в Белоруссии, где получили профессиональное образование. На сегодня 28 монгольских студентов обучаются в белорусских вузах и техникумах по целевому направлению от государства.





Фото: скриншот видео, агентство "Монцамэ"