Политика и власть 04.06.2024 в 10:37

В Бурятии лесники тушат 12 лесных пожаров

Только за последние сутки обнаружено 6 новых  пожаров, их причиной стала сухая гроза
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии лесники тушат 12 лесных пожаров

За прошедшие сутки обнаружено 6 лесных пожаров на площади 32,02 га в Баунтовском, Прибайкальском, Кижингинском, Селенгинском районах и два новых возгорания в Муйском районе. Причиной всех пожаров стала сухая гроза.

Оперативно был ликвидирован пожар в Селенгинском районе, также были ликвидированы три возгорания, возникшие ранее в Баунтовском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.

- На утро 4 июня в республике действует 12 лесных пожаров на общей площади 34255 га, по которым проводится тушение в Баргузинском, Баунтовском, Муйском, Прибайкальском, Кижингинском, Северо-Байкальском районах. Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили в РАЛХе.

На тушении всех пожаров работают 509 человек из числа пожарных-десантников, лесной охраны и привлеченных. Задействовано 88 единиц техники.

Напомним, в связи со сложной лесопожарной обстановкой в Бурятии введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

 

Фото: РАЛХ

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