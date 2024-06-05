Пожары, село и законы

Совещание проходило в Еравнинском районе. В центре внимания оказались вопросы обеспечения противопожарной безопасности в населенных пунктах республики, значение личных подсобных хозяйств в развитии сельского хозяйства Бурятии, а также аспекты реализации права законодательной инициативы представительными органами местного самоуправления в Республике Бурятия.

Гостеприимная Еравна

Выездное совещание состоялось 31 мая в с. Сосновоозерск. Еравнинцы радушно встретили гостей со всей республики на границе района в с. Усть-Эгита.

Председатель комитета Народного Хурала Республики Бурятия по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской рассказал, почему для заседания выбран именно Еравнинский район.

- В прошлом году по пожарной обстановке это был один из самых неблагополучных районов в республике. В этом году мы решили посмотреть, как готов Еравнинский район к пожароопасному сезону. Видим, что ситуация поменялась полностью.

Перед заседанием депутаты и представители местного самоуправления, муниципальных образований республики, приглашенные специалисты посетили знаменитый Эгитуйский дацан. Гости района узнали историю старейшего дацана республики.





Жизненно важный вопрос

Заседание Совета провел председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов. Первым на повестке стоял вопрос обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах Республики Бурятия, подверженных угрозе лесных пожаров.

С докладом выступил Евгений Радикальцев, руководитель Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Он сообщил, что на сегодня руководящим составом пожарной службы осмотрено 1427 территорий, выявлено 1470 нарушений правил противопожарного режима.

Основные нарушения - это отсутствие либо необновление минерализованной полосы вокруг населенных пунктов животноводческих стоянок (54%), несвоевременная уборка мусора и сухой растительности (более 23%). А также владельцы земельных участков не проводят своевременную очистку территорий от сухой травы.

Докладчик отметил, что наибольшее количество нарушений выявлено по Кабанскому, Заиграевскому, Бичурскому, Хоринскому, Прибайкальскому районам. По итогам проверок в органы местного самоуправления отправлено 151 предписание по устранению нарушений. На сегодняшний день 1448 нарушений устранено. В 16 районах Бурятии эта работа завершена полностью.

В Баргузинском районе устранено 74 нарушения из 83, в Прибайкальском – 106 из 108, в Баунтовском – 80 из 82.

Кроме этого, для предотвращения возникновения ландшафтных пожаров осуществляется муниципальный административный контроль в отношении правообладателей участков. С начала года по нарушению уборки сухой травы и горючего мусора составлено 586 протоколов. Это на 17% меньше, чем в прошлом году. Гражданам вынесено 1170 предостережений по устранению нарушений пожарной безопасности.

Представитель Иволгинского района Виктор Пастухов обратил внимание на проблему низкой оплаты труда работников противопожарных служб. Что приводит к дефициту кадров и работе вне графика. А также председатель Совета депутатов муниципального образования «Иволгинский район» отметил, что пожарная техника устарела, приходится работать на машинах 70-х годов выпуска.

Далее с отчетами по противопожарной подготовке районов выступили Жаргал Дамбиев, первый заместитель руководителя администрации муниципального образования «Баргузинский район»; Зоригто Доржиев, первый заместитель руководителя администрации муниципального образования «Еравнинский район».

Они рассказали, каков численный состав работников, сколько имеется на сегодня единиц противопожарной техники и оборудования, какая работа по устранению выявленных нарушений и профилактике ведется.

Петр Мордовской в своем выступлении поблагодарил главу Еравнинского района за проделанную работу и привел в пример другим.

- Район проделал большую профилактическую работу. Опаханы все населенные пункты, объекты инфраструктуры. Проведена большая информационно-разъяснительная работа: выставлены аншлаги, шлагбаумы. Статистика показывает, что сегодня лесных пожаров, ландшафтных пожаров на территории Еравнинского района практически нет, - заявил Петр Мордовской.

Также он отметил, что с приходом в республику Алексея Цыденова в 2017 году ситуация с тушением пожаров в Бурятии поменялась в лучшую сторону, появилась общность и слаженность в действиях всех служб.

А также сообщил, что на данный момент актуальности увеличения штрафа за нарушения условий противопожарной безопасности для граждан нет.

Председатель Народного Хурала РБ Владимир Павлов указал, что все замечания должны быть взяты на вооружение членами Совета.

- Мы сегодня рассматриваем жизненно важный вопрос. Статистика показывает, что этот вопрос актуален по всей стране.

Отметил Владимир Павлов и сложную ситуацию с электросетями.

- Столбы - налево-направо, провода провисшие, при ветре обрываются, летят искры - загорается сухая трава. Жалобы по электросетям уже поступают в Народный Хурал. Надо брать эти моменты на вооружение и работать на местах. Сегодня здесь никто никого не упрекает. Мы занимаемся важным делом, чтобы защитить население от негативных разрушительных последствий, - резюмировал председатель Народного Хурала.





Эффективность личных подсобных хозяйств

Следующей темой заседания стала роль личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в развитии сельского хозяйства республики. Галсан Дареев, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, рассказал о важности ЛПХ в экономике республики в целом. Сегодня в частных подворьях производится около 52% валовой продукции Бурятии.

Наибольшее количество ЛПХ приходится на Заиграевский, Кабанский, Бичурский, Кяхтинский и Селенгинский районы. Доля ЛПХ в производственных объемах республики значительна. Это 58% - по картофелю, 45% - по мясу, 85% - по молоку. Наибольшее количество овощей производится на частных подворьях Заиграевского, Тарбагатайского, Прибайкальского районов. Мяса – на ЛПХ Джидинского, Закаменского, Мухоршибирского районов. Молока – в частных хозяйствах Джидинского, Бичурского и Мухоршибирского районов. В последние годы государство стало оказывать поддержку фермерам-частникам.

СПОК как фактор развития

Последние годы в Бурятии набирают популярность сельскохозяйственные потребительские кооперативы – СПоКи. Это объединения для совместной деятельности нескольких сельхозпроизводителей или граждан с личным подсобным хозяйством.

Содокладчиками по вопросу выступили Борис Дымчиков, председатель Совета депутатов муниципального образования «Джидинский район»; Виктор Пастухов, председатель Совета депутатов муниципального образования «Иволгинский район»; Абида Жамсуев, заместитель руководителя администрации муниципального образования «Еравнинский район» по сельскому хозяйству и развитию территорий.

Они рассказали о значении личных приусадебных хозяйств в их районах и наметили перспективы развития и поддержки ЛПХ.

Завершая обсуждение такого актуального вопроса, как роль личных приусадебных хозяйств в сельском хозяйстве республики, председатель комитета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев отметил, что для большинства хозяйств населения остро стоит проблема сбыта произведенной продукции. Поэтому комитет запланировал на второе полугодие текущего года проведение круглого стола на тему «О ходе реализации Закона Республики Бурятия «О государственной поддержке сельского хозяйства в Республике Бурятия» в части поддержки мероприятий по закупу, переработке, сбыту, хранению сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Председатель Совета представительных органов МСУ Владимир Павлов отметил слаженность работы министерства сельского хозяйства и комитета Народного Хурала по земельным вопросам.

- Когда две ветви власти - законодательная и исполнительная - работают в одной упряжке, конструктивно, это приносит свои результаты, которые видны в производстве сельскохозяйственной продукции и занятости населения сельских территорий.

Законотворчество в МСУ

Докладчиком по третьему вопросу выступила консультант правового управления аппарата Народного Хурала Республики Бурятия Марина Мухина. Обозначив вначале алгоритм действий органов местного самоуправления, желающих внести законопроект, далее она рассказала, что средний процент внесения районными Советами депутатов законопроектов за последние 15 лет составил 3,5% от всех проектов Народного Хурала.

Людмила Цыбэновна Санжеева, председатель Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район», проехала 750 километров, чтобы присутствовать на заседании.

- Буквально вчера наша республика отмечала свое 101-летие. Я очень рада, что все наши районы развиваются. Сегодняшние темы были очень злободневны: и противопожарная безопасность, и роль личных подсобных хозяйств. Ни для кого не секрет, что республика наша должна развиваться от личных подворий к новым сельхозкооперативам. А третий вопрос - законодательная инициатива. Мы, закаменцы, всегда старались идти в ногу, вносили свои законопроекты в Народный Хурал, и эту работу будем продолжать.

Выездное совещание Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Республики Бурятия многие участники назвали продуктивным, а рассматриваемые вопросы актуальными.

- Сделано немало, но предстоит работы еще больше, - подытожил Владимир Павлов.

По итогам встречи Совет вынесет рекомендации правительству Бурятии и органам местного самоуправления.





Фото: Номер один