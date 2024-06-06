Политика и власть 06.06.2024 в 16:12

В Бурятии подорожает суррогатный алкоголь

Это произойдет, так как у бутлегеров вырастут накладные расходы
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии подорожает суррогатный алкоголь

Для пресечения схем, связанных с оборотом спирта в стране, федеральные власти намерены ввести акциз на медицинский спирт. Ставка акциза будет такой же, какая используется по обычному спирту.

Дело в том, что медицинский спирт активно используется бутлегерами - не по медицинскому назначению, а для производства суррогатной алкогольной продукции.

Акциз, кстати, не повлияет на тот спирт, который честно используется фармпредприятиями для изготовления лекарственных средств. Производители лекарств получат полный вычет акциза на тот спирт, который был использован ими на эти цели.

В Народном Хурале недавно обсудили и одобрили эту федеральную акцизную идею. Повлияет ли грядущее новшество повлияет на алкоголизацию населения Бурятии, поможет снизить ее?

«Я не могу этого точно утверждать. Могу сказать одно - это усложнит работу так называемых бутлегеров, тех, кто производит контрафактную спиртсодержащую продукцию. Им гораздо сложнее уже будет приобрести дешевый спирт без акцизов», - сказал Михаил Степанов, зампред профильного комитета Хурала по бюджету, налогам и финансам.

 

Фото: Номер один

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