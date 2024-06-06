Бурятия одобрила повышение НДФЛ для богачей

Народный Хурал сегодня утром провел сразу две экстренных внеочередных сессии. На первой депутаты внесли коррективы в избирательное законодательство республики по поводу иностранных агентов. После ее окончания спикер Хурала Владимир Павлов объявил 15-минутный перерыв, после которого началась вторая внеочередная сессия.

В экстренном стиле

Это уникальное событие в политическом мире республики. Трудно припомнить когда спешка бурятских законодателей достигала такого необыкновенного уровня. Обе экстренных сессии прошли без присутствия главы региона Алексея Цыденова – он убыл в Санкт-Петербург на международный форум.

Из 66 депутатов Хурала 12 не пришли на заседание, но передали право голоса тем, кто пришел на сессию. Спикер Владимир Павлов зачитал длинный список неявившихся и имена тех, кто будет голосовать вместо них.

Вторая внеочередная была интереснее первой - ее созвали для оценки проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы России и ряд сопутствующих федеральных законодательных актов.

Проект был подготовлен в Москве в рамках реализации февральского Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Его главное направление – повышение налогов для граждан и бизнеса. Он поступил в парламент республики только 5 июня. Уже 6 июня его спешно и рассматривали на сессии.

Так, предполагается введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

Сейчас в НДФЛ есть две основных ступени – 13 процентов (под это подпадает большинство граждан) и 15 процентов с тех доходов, что превышают 416,7 тыс. рублей в месяц или 5 млн рублей в год (15-процентным НДФЛ облагается только сумма превышения).

По словам депутата Михаила Степанова, зампреда комитета Хурала по бюджету, налогам и финансам, на смену нынешней системе придут пять ступеней изменения НДФЛ.

13 процентов при доходах до 2,4 млн рублей в год.

15 процентов — если доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год.

18 процентов — если доход от 5 млн до 20 млн рублей.

20 процентов — если доход от 20 млн до 50 млн рублей.

22 процента — при доходах свыше 50 млн рублей в год

«Также предлагается для родителей с двумя и более детьми, если среднедушевые доходы на члена семьи не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, ввести возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 процентов. Таким образом, ставка НДФЛ для данной категории граждан составит 6 процентов», - озвучил Михаил Степанов детали федерального законопроекта.

Введение новых дифференцированных ставок НДФЛ даст в 2025 г. дополнительные сборы в размере 533 млрд. рублей. А до 2030 г., включительно, - 3,1 трлн. рублей.

Депутатам Хурала сообщили, что с 2025 г. предлагается увеличить ставку налога на прибыль с текущих 20 процентов до 25 процентов. Также предлагается на бессрочной основе применять инвестиционный налоговый вычет, а также режим регионального инвестпроекта.

По налогу на добычу полезных ископаемых были предложены такие коррективы. С 2025 г. хотят увеличить НДПИ при добыче золота – установить надбавку в 10 процентов от превышения мировой цены уровня 1900 долларов за тройскую унцию.

Грустная новость есть для предпринимателей, которые используют «упрощенку».

Этот режим налогообложения корректируют. Часть использующих ее станет, после утверждения федерального законопроекта, платить НДС. «В основном, это предприятия, занятые в розничной и оптовой торговле, общепите, аренде недвижимости. Изменения направлены на выравнивание условий конкуренции. Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения. Предлагается увеличение порогов упрощенной системы налогообложения – по доходам до 450 млн рублей, по основным средствам до 200 млн рублей», - пояснил депутат Михаил Степанов, выступая на сессии Хурала, плюсы от обсуждаемой реформы.

Хурал, по итогам голосования, поддержал проект федерального закона.

Как новинки в Налоговом кодексе после принятия в Москве отразятся на ценах в Бурятии? Подозреваем, что они будут толчком для их дальнейшего роста, а отток рабочих рук за пределы республики усилится.

Останемся при своих 13 процентах

А что Бюджетный кодекс? Дополнительные доходы, которые в Бурятии заплатят богачи (после принятия другого федерального законопроекта с его корректировками) в рамках доходов выше 13 процентов по прогрессивной шкале НДФЛ, к сожалению, будут уходить в федеральный бюджет.

Республиканский бюджет будет получать лишь свою долю в размере упомянутых 13 процентов НДФЛ. Республиканские власти, одобрив изменения Налогового кодекса, тихо согласились с таким предложением «федералов» и по Бюджетному. Во всяком случае, на сессии дискуссии на сей счет не было.

Утешением бурятским властям, видимо, послужил тезис, что указанные суммы (аналогично собранные по всей стране) будут затем направляться «федералами» на специальные программы в регионах, в т. ч. на инфраструктурные проекты в разных местах страны. «Мы можем рассчитывать на поступление субсидий и субвенций, защитив те или иные программы», - считают в Хурале, отмечая, что все будет зависеть от лоббистских возможностей Бурятии.

Но ведь лоббистские возможности не очень развитых, дотационных, отстающих по качеству жизни регионов России, увы, не идут ни в какое сравнение с лоббистскими возможностями развитых и состоятельных регионов страны. У слабых они, соответственно, гораздо слабее. Думаем, все согласятся, что положение дел в мире лоббизма именно такое?

Поэтому вряд ли республика сможет в лоббистском соперничестве за деньги мощно потеснить более солидные регионы. Напомним, сейчас НДФЛ практически полностью остается в Бурятии - в региональном и муниципальных бюджетах.

Согласие было закреплено тем, что сессия Хурала приняла постановление, которое одобрило внесение соответствующих корректировок в Бюджетный кодекс России.

«Современные реалии требуют изменений в налоговом законодательстве. Но основная масса населения у нас, все равно, получает заработную плату, которая не превышает первого порогового значения и будет оплачивать по-прежнему 13 процентов НДФЛ», - отметил по итогам рассмотрения Михаил Степанов. Он также уточнил, что обсуждаемые нормы по подоходному налогу не коснутся участников спецоперации.

Что касается введения НДС для части бизнеса, работающего по системе «упрощенки», Михаил Степанов отметил, что «это многих предпринимателей на сегодняшний день будет изначально пугать».

Но он увидел в этом и новые перспективы для этой части предпринимателей.

«Многие предприниматели, которые работают на упрощенной системе налогообложения, не могут участвовать в тех или иных операциями с предприятиями, которые работают на простой системе налогообложения. А здесь они постепенно будут входить в эту цепочку, смогут взаимодействовать, участвовать в конкурсах, в государственных торгах», - высказался Михаил Степанов.

Проведя две внеочередных сессии на одно утро, парламентарии разошлись.

Фото: Номер один