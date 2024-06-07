«Наливайки» падут в битве за трезвость

Неутешительная статистика по употреблению алкоголя и его последствиям заставила власти Бурятии перейти к еще более серьезным шагам по борьбе с зеленым змием. Уже внесен проект закона о запрете продавать спиртное в расположенных в многоквартирных домах магазинах и кафе площадью менее 50 «квадратов».

Новый удар

Правительство Бурятии внесло в Народный Хурал законопроект, который изменит правила продажи спиртного на территории республики. Так, документ увеличивает временной запрет на продажу алкоголя. Если сегодня его нельзя купить с 9 вечера до 9 утра, то в случае принятия документа интервал увеличится: запрет будет действовать с 8 вечера до 11 утра.

Появятся и новые дни, в которые спиртное купить будет вообще нельзя. К Последнему звонку и Дню защиты детей планируют добавить Всемирный день здоровья (7 апреля), День семьи, любви и верности (8 июля), Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября).

Но самый страшный удар власти намерены нанести по так называемым «наливайкам», которые, к слову, вызывают у большинства жителей серьезное раздражение. Общественность уже не раз обращалась к законодателям с требованием прикрыть лавочки ради общественного порядка во дворах, и вот – свершилось.

Конечно, о принудительном закрытии всех подобных заведений речи не идет. Однако целый ряд мер направлен на то, чтобы максимально ограничить их работу. Например, в законопроекте есть запрет на продажу спиртного в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Для магазинчиков шаговой доступности это будет ударом, но для местных жителей – спасением.

Но большая часть претензий все же относится не к магазинчикам. Когда в Бурятии вводили запрет на продажу алкоголя с 9 вечера до 9 утра, закон разрешал круглосуточную торговлю лишь заведениям общепита. Тогда же хитрые торговцы огненной водой придумали схему: поставить внутри своего алкомаркета пару столов и объявить себя заведением общепита, на законных основаниях торгуя алкоголем.

Если закон примут, то такие хитрости уже не помогут. В документе сказано: нельзя торговать лицензируемым алкоголем в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания меньше 50 «квадратов». Здесь же повышение уставного капитала организаций, торгующих спиртным - с 60 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Что касается пива и ему подобных напитков, то продавать их общепит сможет лишь в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Но главное – заведениям общепита (кроме ресторанов), которые расположены в жилых домах и прилегающих к ним территориях, законопроект запретит торговать спиртным с 11 вечера до 9 утра.

Страшные цифры

Что же стало причиной для столь радикальных мер в борьбе с пьянством? Как и в большинстве подобных случаев, эти решения продиктованы цифрами.

Так, в прошлогоднем Национальном рейтинге трезвости регионов страны Бурятия стала антилидером и заняла последнее, 85-е место. В том же году республика стала пятой по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного опьянения. Каждое пятое ДТП – с участием пьяного водителя. Количество отравлений алкоголем, по сравнению с 2022 годом, увеличилось на треть, отравлений со смертельным исходом – на 10%. Растет число тех, кто находится под наблюдением в наркологических кабинетах с алкогольными расстройствами. А также тех, кто болеет хроническим алкоголизмом. «Гостями» вытрезвителя в прошлом году стали 2 827 человек, что почти на 40% больше, чем в 2022 году. Одна из самых больших и страшных цифр по детям и подросткам, которые отравились спиртным. Их стало больше почти на 43%.

При этом с каждым годом алкоголя в Бурятии продается все больше и больше. В прошлом году с учетом пива в республике продано около 55 тыс. литров спиртного. В 2022 году - 53 тыс. литров, в 2021 – 50 тыс. литров. Тенденция налицо. Специалисты подсчитали, что в среднем каждый житель республики, включая младенцев и стариков, потребляет 5,78 литра этанола, то есть чистого спирта. Это опять же больше, чем в прошлом, и намного больше, чем в позапрошлом году.

Что потом?

Таким образом, новый пакет антиалкогольных мер давно назрел. Авторы законопроекта уверяют: после его принятия жить в республике станет лучше.

«Введение ограничений для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих территориях к ним, направлено на создание комфортных условий проживания жителей многоквартирных домов, в которых расположены объекты общественного питания, реализующие алкогольную и спиртосодержащую продукцию в ночное время, и приведение объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, в соответствии с требованиями, установленными для кафе, баров, ресторанов, буфетов».

Если быть конкретнее, то авторы ждут, что после принятия закона ожидаемая продолжительность жизни будет расти на три месяца ежегодно. Что произойдет снижение смертности от алкогольных отравлений и других причин, связанных с алкоголем, не менее чем на 3% ежегодно. Что снизится количество преступлений, совершенных под «этим делом», на 10% ежегодно. И снизится число ДТП с пьяными водителями на 5% ежегодно.

«Практически во всех субъектах Российской Федерации приняты аналогичные нормативные правовые акты по реализации полномочий регионов по введению дополнительных ограничений в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», - пишут авторы документа.

В качестве примера они приводят Якутию, где спиртное не продают с 8 вечера до 2 часов дня; Тыву, где тот же запрет действует с 3 часов дня до 11 часов утра; а также Амурскую, Калининградскую и Мурманскую области, где алкоголь нельзя продавать с 9 вечера до 11 утра.

Что касается повышения уставного капитала для продавцов огненной воды, то и здесь примеров хватает: Карелия – 400 тыс. рублей, Москва, Санкт-Петербург, Якутия – 1 млн рублей, Московская область – 500 тыс. рублей. Полно примеров и по ограничению площади «наливаек», и по запретам на продажу спиртного в заведениях, расположенных в многоквартирных домах.

Если закон примут, он начнет действовать уже с 1 сентября. Впрочем, чтобы не обанкротить сразу огромное количество предпринимателей и дать им время либо перестроиться под новые правила, либо поискать другую сферу деятельности, авторы законопроекта решили не рубить с плеча.

«Требование к минимальному размеру уставного капитала (уставного фонда) организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, не предъявляется к организациям, срок действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции которых не истек к моменту вступления в силу настоящего Закона. При этом требование к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере 60 000 рублей к указанным организациям сохраняется до истечения срока действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, включая случаи переоформления лицензий».

Отрезвляющий эффект

Общественность республики по поводу этого законопроекта высказывается единогласно положительно. Ведь борьба за трезвость – это борьба за жизнь и здоровье людей, за их безопасность и комфорт.

- Это проблема не только для Улан-Удэ, где «наливайки» находятся в домах. Дети их видят, школьники, студенты. И наша молодежь в этом контексте, в этой культурной среде растет. Самое страшное - для них такие обстоятельства становятся нормальными. Поэтому этот факт нужно, я думаю, исключить из нашей жизни. А данный законопроект как раз на это направлен, - рассказал нам заместитель директора института истории и филологии БГУ, заместитель председателя Молодежной палаты при Народном Хурале Республики Бурятия Ананда Очиров.

По его словам, проблема алкоголизации населения характерна не только для столицы Бурятии, но и для сельской местности, где употребление спиртного зачастую бывает одним из основных видов досуга.

- Поэтому для молодежи, я думаю, такой проект будет иметь отрезвляющий, простите за тавтологию, эффект. Молодому человеку много чем есть заняться в республике, особенно сейчас. Сколько у нас проектов больших общественных, в том числе строительство кампуса. В общей канве, в общем нарративе о будущем, о молодежи, о здоровье нации этот законопроект, по-моему, является одним из составляющих, - уверен Ананда Очиров.

Таким образом, если Народный Хурал примет предложенный правительством законопроект, Бурятия вступит в новый этап борьбы за трезвость. Надеемся, что победа будет за нами.





Фото: Номер один