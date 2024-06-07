В Бурятии собираются строить теплицу за 10 млрд рублей

Благодаря возведению современного тепличного комплекса в Бурятии появятся десятки тысяч тонн «своих» овощей. Этой новостью поделился в своем телеграмм-канале Глава республики Алексей Цыденов, рассказывая чего удалось добиться на Петербургском международном экономическом форуме.

- Подписали соглашение о строительстве тепличного комплекса в Гусиноозерске площадью 20 гектаров с компанией «Рост». Уже в этом году начинаем стройку. Почти 300 человек будет трудоустроено, инвестиции составят около 10 млрд рублей. Планируем ежегодно собирать 17 тысяч тонн овощей, - пишет Цыденов.

Также Глава рассказал о подписании соглашения со Сбербанком. Оно касается сотрудничества при реализации инвестиционных инфраструктурных проектов.

- Реализация мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска включает большое число инфраструктурных объектов, наличие таких партнеров как Сбер позволит их успешно реализовать. Также выступил на дискуссии, посвященной развитию общественного транспорта «Счастливый пассажир не только в столице, когда?». Президентом поставлены задачи по обновлению парка городского транспорта по всей стране. По республике уже идет активное обновление автобусов, а в столице – трамваев, - добавил Глава Бурятии.

Фото: Правительство Бурятии