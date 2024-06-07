В Муйском районе потушили самый крупный пожар

В Муйском районе ликвидирован самый крупный лесной пожар, возникший 26 мая, на площади 29135 га. Напомним, возгорание возникло по вине местного населения.

- За прошедшие сутки обнаружено 7 лесных пожаров на площади 153 га Муйском, Северо-Байкальском районах. Причиной всех возгораний стала сухая гроза. Ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 31418,0 га в Баргузинском, Баунтовском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах, - сообщили в РАЛХе.

На утро 7 июня в республике продолжаются работы по ликвидации 7 лесных пожаров на общей площади более 22000 га, по которым проводится тушение в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах, из них три локализованных очага в Муйском районе и один в Баргузинском.





На тушении всех пожаров было задействовано 467 человек из числа пожарных-десантников, лесной охраны, сотрудников МЧС и привлеченных. 62 единицы техники.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

Фото: РАЛХ