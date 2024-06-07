Политика и власть 07.06.2024 в 11:15

В Улан-Удэ проверили гарантийные дороги, отремонтированные в прошлом году

Там, где были выявлены нарушения, подрядчики устранят все дефекты
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ проверили гарантийные дороги, отремонтированные в прошлом году

Выездная комиссия администрации города обследовала 17 дорог на наличие дефектов, по 15-ти из них выявлены замечания.

Основные нарушения – это продольные и поперечные трещины на проезжей части и тротуарах, просадки грунта в местах существующих люков и выступы коррозии на металлических поверхностях ограждений.

На планерном совещании в администрации Улан-Удэ комитет по строительству отчитался о проделанной работе по обследованию дорог, которые отремонтировали в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- По всем дорогам были составлены акты обследования и направлены письма подрядчикам с конкретными сроками устранения нарушений. Уже исправлены замечания на восьми объектах, ведутся работы на четырех. На трех дорогах - по ул. Совхозная, по ул. Хоца Намсараева и по ул. Жуковского, замечания не устранены. Тем, кто еще не приступил к работам, направлены претензионные письма, - сообщила Татьяна Матвеева, заммэра – председатель комитета по строительству.

В случае неисполнения требований претензий в указанный срок подрядчикам предъявят требования об уплате штрафа и расходов на устранение недостатков в счет, так называемой, банковской гарантии.

Отремонтированные дороги ежегодно проверяют для устранения недочетов за счет подрядных организаций.

Все подрядчики несут гарантийные обязательства в течение пяти лет.

С 2020 года в законодательстве появился пункт, что подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. То есть, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить нанесенный ущерб.

 

Фото: администрация города

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