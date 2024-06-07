Политика и власть 07.06.2024 в 14:02

ПМЭФ-2024: В Бурятии реализуют новые инфраструктурные проекты

Правительство Бурятии подписало соглашение о сотрудничестве со Сбербанком
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Текст: Служба информации "Номер один"
ПМЭФ-2024: В Бурятии реализуют новые инфраструктурные проекты

Сбербанк и правительство Бурятии договорились о сотрудничестве в целях совместной реализации инвестиционных инфраструктурных проектов для социально-экономического развития региона. Соглашение о сотрудничестве на XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Стороны будут осуществлять взаимодействие по вопросам структурирования и финансирования инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации объектов инфраструктуры, планируемых к реализации в том числе в рамках концессионных соглашений.

Сбербанк рассматривает возможность предоставления участникам реализуемых и планируемых к реализации на территории Бурятии проектов информационной и консультационной поддержки, в том числе с использованием типовых решений, разработанных Сбером.

- В ближайшие годы в республике будут реализовываться масштабные инфраструктурные проекты в рамках мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска. Сотрудничество с таким опытным и надежным партнером, как Сбербанк, является гарантией их успешной реализации, сдачи качественно построенных объектов и в установленные сроки. Что только положительным образом отразится на жизни наших жителей, - отметил глава республики Алексей Цыденов.

Речь идёт о проектах по строительству объектов по сортировке и захоронению твердых коммунальных отходов в Республике Бурятия; строительству путепроводов, а также реализации иных проектов, включённых в долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации и Северобайкальска.

- Современная инфраструктура — необходимая база для успешного развития любого города и региона. Наличие качественных дорог, мостов, коммунальных и социальных объектов в разы повышает их инвестиционную привлекательность и, главное, позволяет жителям чувствовать себя комфортно и безопасно. Вместе с Правительством Бурятии мы будем создавать новые инфраструктурные объекты в регионе, их появление благоприятно скажется на социально-экономическом развитии этого субъекта РФ, - сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

 

Фото: правительство Бурятии

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