Бурятия оказалась в пятерке лучших регионов России

Бурятия вошла в топ-5 регионов с наибольшей динамикой улучшения инвестиционного климата в Национальном рейтинге. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что экономика региона показывает высокие темпы роста, особенно в промышленном производстве, строительстве и развитии коммерческой недвижимости. Он подчеркнул важность крупных инвестиционных проектов, таких как добыча перлита, строительство логистических центров и второго Северомуйского тоннеля.

На Петербургском международном экономическом форуме уже подписан ряд знаковых соглашений.

- Буквально сегодня с утра подписали соглашение с Вайлберрис по строительству логистического центра у нас, в Улан-Удэ. Подписано соглашение со Сбербанком по сотрудничеству и реализации крупных инвестиционных проектов. Подписано соглашение с компанией «Рост». Это крупнейший в России оператор, компания, которая занимается тепличным хозяйством, - сказал Алексей Цыденов.

Для улучшения инвестиционного климата в республике действует система поддержки инвестиций и приняты меры по снижению административных барьеров, сообщили в пресс-службе правительстве Бурятии.

Фото: правительство Бурятии