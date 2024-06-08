Политика и власть 08.06.2024 в 08:57

Бурятия оказалась в пятерке лучших регионов России

Республика показала самую резвую динамику в улучшении инвестклимата
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Текст: Елена Кокорина
Бурятия оказалась в пятерке лучших регионов России

Бурятия вошла в топ-5 регионов с наибольшей динамикой улучшения инвестиционного климата в Национальном рейтинге. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что экономика региона показывает высокие темпы роста, особенно в промышленном производстве, строительстве и развитии коммерческой недвижимости. Он подчеркнул важность крупных инвестиционных проектов, таких как добыча перлита, строительство логистических центров и второго Северомуйского тоннеля.

На Петербургском международном экономическом форуме уже подписан ряд знаковых соглашений.

- Буквально сегодня с утра подписали соглашение с Вайлберрис по строительству логистического центра у нас, в Улан-Удэ. Подписано соглашение со Сбербанком по сотрудничеству и реализации крупных инвестиционных проектов. Подписано соглашение с компанией «Рост». Это крупнейший в России оператор, компания, которая занимается тепличным хозяйством, - сказал Алексей Цыденов.

Для улучшения инвестиционного климата в республике действует система поддержки инвестиций и приняты меры по снижению административных барьеров, сообщили в пресс-службе правительстве Бурятии.

Фото: правительство Бурятии

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