Политика и власть 08.06.2024 в 10:33

Пенсионерам в Бурятии снова повысят пенсии

Их индексацию проведут с 1 февраля 2025 года
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Текст: Елена Кокорина
Пенсионерам в Бурятии снова повысят пенсии

В следующем году в Бурятии могут возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Он считает, что важно поддерживать стремление людей, достигших пенсионного возраста – продолжать работу и приносить пользу.

- Их знания и навыки – важный ресурс для экономики и социальной сферы. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо, - сказал Владимир Путин.

Фото: loon.site

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