Жители Бурятии могут воспользоваться программой добровольных сбережений

В России с 1 января 2024 года работает программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан - Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет с поддержкой государства накопить на новое жилье или образование ребенка, обеспечить себе дополнительные выплаты после выхода на пенсию или подушку безопасности.

- Программа стартовала недавно и пока отстаёт от целевых показателей. Предлагаю её донастроить, а именно: увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до десяти лет, - заявил президент на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.



Также президент поручил правительству России совместно с Центральным банком продумать дополнительные стимулы для участия в программе бизнеса: чтобы работодатели в рамках сохранения и развития кадрового потенциала компании могли софинансировать накопления сотрудников.

Напомним, программой долгосрочных сбережений может воспользоваться любой совершеннолетний россиянин. Договор можно заключить как на себя, так и в пользу своего ребенка или любого другого лица.



ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА ПОПОЛНЕНИЯ ПДС



Открыв добровольно счет в негосударственном пенсионном фонде, пополнять его личными средствами можно по желанию, требований к периодичности нет. При этом государство будет софинансировать каждый взнос в течение первых трех лет (этот срок Президент и поручил увеличить до 10). Но не более чем на 36 тыс. рублей в год.



Немаловажный фактор - на счет по договору долгосрочных сбережений можно перевести пенсионные накопления, если они находятся в негосударственном пенсионном фонде. Напомним, с 2014 года был введен мораторий: накопительная часть пенсии заморожена. Узнать о своих пенсионных накоплениях можно на Госуслугах.



Накопления ПДС будет пополнять и инвестиционный доход. Личные взносы, государственное софинансирование, переведенные пенсионные накопления НПФ вложит в наименее рискованные ценные бумаги, облигации, акции, паи инвестфондов и недвижимость.



СРОКИ УЧИТЫВАЮТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



У владельца счет есть выбор, как получить деньги: сразу всю сумму или в виде ежемесячных выплат — в течение десяти и более лет или пожизненно.



Базовый срок действия сберегательного счета по ПДС - 15 лет после первого взноса. Но начать получать ежемесячные выплаты от НПФ можно и раньше. Во-первых, при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 – для женщин.



Возможно и досрочное снятие без потерь в особых жизненных ситуациях: при потере кормильца, на образование детей или при необходимости дорогостоящего лечения.



ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ ПДС



Все сбережения на счету ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей. Это вдвое больше, чем страховка по любому банковскому вкладу.



Также в отличие от владельцев сберегательных счетов участники программы ПДС могут вернуть 13% от суммы взносов в ПДС До 52 тыс. рублей уплаченного подоходного налога за год.



Накопленное по программе ПДС можно передать по наследству в полном объеме.



Участник может открыть несколько счетов в разных фондах.

При желании НПФ можно сменить – из одного фонда в другой средства переводят один раз в пять лет. Выбрать НПФ можно на сайте.



Узнать подробнее условия программы и рассчитать, сколько вы накопите благодаря ей, можно на сайте Мои финансы.

Фото: loon.site