Политика и власть 10.06.2024 в 13:58
В Бурятии ожидаются дождь с грозой и град
Погода окончательно испортится 11 и 12 июня
В Бурятии вновь изменится погода.
- Ожидаются осадки в виде дождя, грозы, возможен град, усиление ветра до 20 м/с, по республике 11-12 июня, - сообщили в главном управлении МЧС России по Бурятии.
Жителей Бурятии просят соблюдать меры безопасности.
- В ветреную погоду ограничьте выход из зданий, откажитесь от поездок на дальние расстояния. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте бдительны и аккуратны. Телефон спасения 112, - говорят спасатели.
Фото: ГУ МЧС России по РБ