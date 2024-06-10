Политика и власть 10.06.2024 в 13:58

В Бурятии ожидаются дождь с грозой и град

Погода окончательно испортится 11 и 12 июня
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии ожидаются дождь с грозой и град

В Бурятии вновь изменится погода.

- Ожидаются осадки в виде дождя, грозы, возможен град, усиление ветра до 20 м/с, по республике 11-12 июня, - сообщили в главном управлении МЧС России по Бурятии.

Жителей Бурятии просят соблюдать меры безопасности.

- В ветреную погоду ограничьте выход из зданий, откажитесь от поездок на дальние расстояния. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте бдительны и аккуратны. Телефон спасения 112, - говорят спасатели.

 

 

Фото: ГУ МЧС России по РБ

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июня

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