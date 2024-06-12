На парламентских выборах в Монголии организовали пожертвования

Денежные пожертвования кандидатам на парламентских выборах Монголии не должны превышать 10 млн тугриков ( около $2900 ) от физических лиц и 30 млн тугриков ( около $ 8300) от юридических лиц. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генеральной избирательной комиссии страны.

"Кандидаты в депутаты Великого государственного хурала ( парламента) Монголии до 13 июня должны зарегистрировать название банка и номер счета для денежных пожертвований. Они не должны превышать 10 млн тугриков от граждан и 30 млн тугриков от компаний и организаций", – сообщили в информационном центре избиркома.

В комиссии добавили, что желающие помочь кандидатам физические лица обязаны при перечислении денег указывать свои имена, юридические лица сведения о компании. Пожертвования, не соответствующие этому требованию, будут возвращены, а взносы с неизвестным обратным адресом передадут в доход государства.Выборы по новому закону

В этом году выборы в парламент проходят по новому закону, который ввел смешанную избирательную систему и увеличил число депутатов с 76 до 126. Из них 78 будут избраны по одномандатным округам, 48 - по партийным спискам. При этом 30% депутатов должны составить женщины. Их доля после следующих парламентских выборов в 2028 году увеличится до 40%.

Поэтому из зарегистрированных кандидатов по одномандатным округам 61% составляют мужчины, 39% — женщины. Среди кандидатов в партийных списках 65% мужчин, 35% женщин. В Монголии парламентское правление, когда победившая на выборах партия формирует правительство и назначает премьер-министра.

Фото: loon.site