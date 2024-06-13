Пятьдесят оттенков красного

Попадание Бурятии в число самых пьющих регионов России (согласно данным Национального рейтинга трезвости регионов России, в 2023 году республика стала антилидером, заняв 85-е место из 85) стимулировало принятие беспрецедентных антиалкогольных мер. В Народном Хурале Бурятии в целом поддержали внесенный правительством законопроект «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РБ». Как отмечают депутаты, законопроект будет принят на июньской сессии Хурала, что осложнит жизнь розничной торговле, поскольку с 1 сентября 2024 года торговать в многоквартирных домах алкоголем будет полностью запрещено.

Алкоголь убивает и калечит

В Бурятии потребление на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь в 2023 году составило 5,78 литра этанола. Это на 4,7% выше значений 2022 года. По итогам 2023 года Бурятия находится на пятом месте среди регионов с наибольшим удельным весом преступлений (от числа расследованных), совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

В 2023 году каждое пятое дорожно-транспортное происшествие (18,7%) совершено водителями транспортных средств, находящимися в состоянии опьянения. В 2023 году увеличилось количество отравлений алкоголем и его суррогатами на 31,9% по сравнению с 2022 годом (с 210 человек до 277 человек), также увеличилось количество отравлений алкоголем и его суррогатами со смертельным исходом на 10,1% (с 138 человек до 152 человек). Также в прошлом году зарегистрирован рост смертности от алкогольной кардиомиопатии на 24,5% и рост смертности от алкогольного поражения печени - на 35,1%. Показатель первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом в 2023 году вырос на 19,5 % по сравнению с 2021 годом (с 22,0 человека на 100 тыс. населения до 26,3 человека на 100 тыс. населения).

Не больше 50 метров

Проанализировав ситуацию с алкоголизацией населения Бурятии, основной удар депутаты и чиновники намерены нанести по «магазинам у дома», торгующим спиртным. Прежде всего пострадают продажи у сети магазинов «у дома» «Красное&Белое» и «Бристоль». На сегодняшний день число магазинов «Красное&Белое» только в Улан-Удэ выросло до 110, а по республике еще больше. По сведениям «Номер один», до принятия ограничений сеть могла как минимум удвоить эту цифру в ближайшие годы.

Кстати, в Забайкальском крае насчитывается уже 124 магазина, а в Иркутской области их число приближается к 300. Причем эти сети большую часть магазинов открывают именно на первых этажах многоквартирных домов. Во-первых, так им ближе до потребителя (спустился вниз в тапочках и взял «пузырь»), во-вторых, на первых этажах зданий дешевле аренда. Ведь все точки сеть берет в аренду, в среднем всего за 50 - 60 тыс. рублей с заключением многолетнего договора на аренду.

Законопроект вводит запрет продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по времени с 20:00 до 11:00 взамен действующего ограничения с 21:00 до 9:00. Будут введены дополнительные дни запрета розничной продажи алкоголя во Всемирный день здоровья (7 апреля), День семьи, любви и верности (8 июля), Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября). Запрещается розничная и оптовая торговля любым алкоголем в многоквартирных домах. Для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, вводится норма: продавать алкоголь можно лишь в зале обслуживания посетителей не менее 50 квадратных метров в городе Улан-Удэ. Тем, кто торгует алкоголем, необходимо будет поднять уставный капитал с 60 000 рублей до 300 000 рублей. Закон в случае принятия вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Подальше от потребителя

В Народном Хурале отмечают, что на июньской сессии изменения в законопроект почти гарантированно будут приняты.

- Убежден, что большинство депутатов понимают всю остроту проблемы с алкоголизацией населения и определенные меры регулирования уже назрели. Прежде всего нас тревожит массовое распространение точек по торговле алкоголем в шаговой доступности, - полагает член аграрного комитета регионального парламента депутат Александр Цыденов. – Поэтому я не вижу причин непринятия закона на июньской сессии.

Между тем есть и иное мнение.

- Одними ограничительными мерами здесь не обойтись, поскольку алкоголизм - это лишь симптом крайнего неблагополучия общества. Соответственно, уменьшение официальных продаж путем запретов приведет лишь к росту продаж нелегального алкоголя, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.

- Просто произойдет перераспределение алкогольного рынка от одних игроков к другим.

Есть в предлагаемых ограничениях и социальный фактор. Дело в том, что значительная часть «магазинов у дома» до сих пор находится в руках у независимой розницы. Чаще всего они владеют одним-двумя магазинами, нередко сами площади на первых этажах находятся у них в собственности. Соответственно, для них запрет на продажу спиртного уберет как минимум 50% от розничного оборота продовольственного магазина, что приведет к массовому разорению продуктовой розницы.

Возможно, депутатам необходимо подумать над тем, чтобы сохранить для собственников нежилых помещений право торговли на первых этажах. Ведь те же федеральные алкомаркеты в 100% случаях берут площади в аренду и не являются собственниками помещений. В общем, и здесь необходима тонкая настройка, а не только шашкой махать. Иначе в ходе борьбы с «К&Б» от бурятской мелкой розницы у нас мало что останется, что довольно сильно сократит численность и так уменьшающегося среднего класса.





Фото: «Номер один»