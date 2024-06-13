В день России в Улан-Удэ открыли мемориал «Сквозь сотни лет и тысячи побед»

12 июня в Улан-Удэ на территории штаба общевойсковой армии Восточного военного округа по инициативе ее командования был открыт посвященный российским воинам мемориал «Сквозь сотни лет и тысячи побед».





- Сила государства - это, в первую очередь, сила его народа. История России за тысячелетия доказала, что народ России во всех испытаниях оказывался достойным. Кто только не приходил на нашу землю, с чем только мы не сталкивались! Но всегда воины России вставали на её защиту. Так было всегда, так есть сейчас и так будет в будущем. Сила России - это народ России. Наша Родина была, есть и будет сильной! – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



На мемориале «Сквозь сотни лет и тысячи побед» изображены три воина: русский богатырь, советский воин и современный боец. Это дань памяти и уважение к мужеству, отваге и героизму многих поколений наших предков.





- Память о прошлом – это наши дела в настоящем. Наш памятник – отражение мужества и отваги русских воинов, которая сквозь века сопровождает русский дух: от былинных богатырей до современного бойца, настоящего защитника своей Родины. Плечом к плечу сегодня представители всех народов нашей многонациональной страны на передовой бьют врагов, защищают родной край, свою страну, мирных жителей новых территорий. Уверен, пример героических поступков наших соотечественников, вдохновит на труд и подвиг земляков, потомков – всех, для кого понятие Родины священно. Мы гордимся их отвагой и уверенной поступью идём к Победе, - заявил временно исполняющий обязанности начальника Бурятского территориального гарнизона полковник Михаил Никитин.



Участники открытия возложили цветы и венки к мемориалу, затем солист военного оркестра гвардии ефрейтор Баясхалан Базаржапов исполнил песню «Мы - россияне», а ансамбль «Селенга» - «От героев былых времен».

Фото: правительство РБ