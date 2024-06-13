В Улан-Баторе открылась первая в истории фотовыставка «Россия – страна достижений»

12 июня, в День России в Улан-Баторе в Российском центре науки и культуры открылась первая в истории фотовыставка «Россия – страна достижений» (возрастное ограничение 6+). Организована она по инициативе главы Республики Бурятия Алексея Цыденова агентством ИТАР ТАСС.













Экспозиция включает 21 фотографию, которые не только иллюстрируют величие российской промышленности и богатство архитектурного наследия, но и отражают силу духа и таланты нашего народа. Каждый снимок – это история, запечатленная в кадре, свидетельство прогресса и инноваций, которые сделали Россию той страной, которой она является сегодня.

- День России - главный государственный праздник Российской Федерации. Это день особого национального единения всех граждан нашей великой страны. Где бы не находились россияне, в какой бы стране они не были по долгу службы или проживая за рубежом, как сотни тысяч россиян- соотечественников - Родина всегда в сердце, - заявила на церемонии открытия руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Валерия Кильпякова.

Мероприятие способствует взаимному культурному обогащению символизирует дружбу и взаимопонимание между народами России и Монголии.

Возрастное ограничение 6+

Фото: правительство Бурятии