В Бурятии хотят привлекать на работу монгольских животноводов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии провело расширенное совещание по вопросам привлечения иностранных рабочих в сельское хозяйство республики. Зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев предложил помочь монгольским скотоводам, потерявшим скот во время зимней бескормицы и трудоустроить их в сельхозорганизации Бурятии вместе с членами их семей.

Напомним, этой весной в Монголии случилось стихийное бедствие «дзуд». Более 80 процентов территории соседней страны было покрыто плотным снежным покровом, в результате чего падеж сельскохозяйственных животных составил около 7 млн. голов, 32 тысячи скотоводов лишились более 50% поголовья, почти 9 тысяч семей животноводов лишились средств к существованию.



- Мы можем помочь друг другу - предоставить скотоводам братской Монголии долгосрочные трудовые отношения и одновременно решить свои проблемы, связанные с дефицитом кадров на селе. В Бурятии на сегодня реальность такова что работники, привлекаемые через центры занятости не желают работать на чабанских стоянках, текучесть кадров составляет порядка 80%, - отметил Галсан Дареев.



Инициатива бурятского минсельхоза заключается не только в предоставлении постоянной работы мигрантам-животноводам из Монголии, но и в их дальнейшей профессиональной переподготовке, трудоустройстве членов их семей, предоставлении их детям всей полноты дошкольного, школьного и профессионального образования.

- По предварительным данным на сегодня ряд сельхозорганизаций нуждаются в 145 сотрудниках. И это только предварительные данные. Аграриям Бурятии нужны надёжные помощники – скотники, чабаны, пастухи и доярки, - отметили в минсельхозе.

В ходе совещания ведомствам, имеющие отношение к вопросам трудовой миграции, определили круг дальнейших действий. Участниками обсуждения стали сотрудники миграционной службы, центра занятости, министерства образования РБ, Бурятской ГСХА, Роспотребнадзора, трудовой инспекции республики. В совещании приняли участие и крупные животноводческие организации Бурятии.

- Мы уже имеем некоторый опыт привлечения для работы шэнэхэнских и монгольских чабанов. Но как правило они приезжают на месяц и затем вынуждены пересечь границу, чтобы снова вернутся на рабочее место. И так только три перехода, что существенно может отразиться на качестве труда. По нашим данным, аграрии Бурятии готовы предложить заработную плату от 30 до 60 тысяч рублей в месяц, - рассказал Галсан Дареев.

Слова министра подтвердил директор АПО «Кяхтинское» Виталий Дугаров, при этом отмечая трудоспособность и многовековые традиционные народные знания монгольских скотоводов.

Фото: Номер один