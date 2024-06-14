А пес и ныне там

За прошедшую неделю произошло сразу несколько нападений собак на людей, что заставило подключиться к этому делу прокуратуру. Ведомство уже проводит проверку. Но оно сможет ответить лишь на вопрос «кто виноват?». А вот ответа на вопрос «что делать?» до сих пор нет.

«Зубастый» город»

Прошедшая неделя, к сожалению, была богата на истории с нападениями собак. Особенно «урожайным» стал Гусиноозерск – местная прокуратура даже решила провести проверку по всем подобным фактам.

- По предварительным данным, 6 июня бесхозяйное животное накинулось на ребенка на улице Пушкина. В результате полученных укусов девочке понадобилась медицинская помощь. Прокуратура даст оценку исполнению органами местного самоуправления законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в надзорном органе.

Кроме того, на прошлой неделе там же, в Гусиноозерске, большая собака напала сразу на четверых местных жителей. Это было в 7:30 по улице Заозерной, сообщили в вайбер-чате администрации Селенгинского района.

- В результате нападения один человек серьезно пострадал и ему требуется операция. Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего им разрешили покинуть больницу. Владелец собаки установлен, однако о его местонахождении пока неизвестно. В настоящее время идет его розыск, - сообщают в группе.

- Полиция ликвидировала агрессивную собаку. И призывает всех граждан к соблюдению правил безопасности при обращении с домашними животными. Напоминаем о необходимости контроля за поведением своих питомцев и соблюдении законодательства о содержании животных, - говорят в полиции.

Про еще один случай в Гусиноозерске рассказали в районном паблике. На этот раз от зубов хвостатого монстра пострадал мужчина, который пытался защитить старушку.

- Сегодня утром на одной из улиц Гусиноозерска мужчина шел на работу. Увидев, что собака нападает на 82-летнюю бабушку, он кинулся на помощь. Собаку от старушки отогнал, но за это поплатился сам – животное накинулось на храбреца и покусало, - пишут в телеграм-канале «Весь Гусиноозерск».

Мужчине оказали медицинскую помощь. Сейчас он находится на больничном.

Столичные дела

Таким образом, Гусиноозерск на этот раз обошел даже Улан-Удэ – по крайней мере, если судить по известным нам случаям нападений собак. Хотя в столице Бурятии тоже не без эксцессов: здесь зафиксирован очередной случай нападения агрессивной собаки на человека. На этот раз виновником оказался один из предпринимателей города, являющийся владельцем животного.

- Клиентка столичного магазина обратилась с просьбой пройти в туалет, находящийся на его территории. В это время на нее напала собака, которая зарегистрирована на предприятии. Животное находилось на привязи и передвигалось вдоль протянутой проволоки. В отношении юрлица составлен административный протокол. На предприятие наложен штраф в размере 50 тыс. рублей, - рассказали в Управлении ветеринарии республики.

В ведомстве добавили, что в соответствии с законодательством владелец предприятия обязан обеспечить безопасность граждан на своей территории.

- В данном случае собака находилась на привязи, но это не исключает возможности нападения на людей. Владелец территории должен был убедиться, что животное не представляет опасности для окружающих, - подчеркнули в ведомстве.

Казнить нельзя помиловать

Собачий вопрос уже долгие годы не перестает быть предметом обсуждения в Бурятии и во многих других регионах страны. Особенно в восточной ее части. С одной стороны – зоозащитники, требующие защищать стаи от истребления. С другой - жители и власти, которые хотят очистить улицы и обезопасить людей любыми средствами.

Бурные споры происходили на федеральном уровне. В Госдуме сначала приняли закон о системе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск), заставляя регионы тратить миллионы рублей на то, чтобы мешать собакам размножаться, не уничтожая их. Но потом федералы решили дать регионам выбор, как именно поступать с бродячими животными.

И Бурятия этим правом воспользовалась: в прошлом году Хурал законодательно разрешил усыплять бездомных собак. О том, почему нужно принять этот закон, депутатам тогда рассказывал начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев. По его словам, действующий до недавних пор метод ОСВВ опасен, ведь, в конце концов, животные снова попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут нападать на людей. Он отметил, что за последние годы в республике зарегистрировано шесть резонансных случаев нападения, четыре из которых закончились смертью людей.

«Семилетний мальчик в Северобайкальском районе, десятилетняя девочка в с. Заиграево, 80-летняя бабушка в с. Шэнэ-Буса Заиграевского района, 64-летняя женщина в с. Хойтобэе Иволгинского района. По двум случаям гражданам причинен непоправимый моральный и физический ущерб - это Татьяна Лоскутникова и Артем Богачев. И здесь неважно, была ли это владельческая собака или нет», - говорил Амгалан Дармаев.

Максимальный срок, который собака сможет провести в пункте временного содержания, составит 30 дней. После этого невостребованные животные, а также собаки, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, подвергнутся процедуре безболезненной эвтаназии.

После этого по всей стране началась большая кампания по спасению собак из Бурятии. Популярные и не очень блогеры, зоозащитники и им подобные забирали собак из республики, чтобы спасти их от умерщвления и передать новым хозяевам.

Гуляющие сами по себе

Но война идет не только на фронте бродячих псов. Часто нападают и хозяйские собаки. О том, что нужно ужесточать правила содержания животных, говорят давно. Но принятые до сих пор меры не смогли кардинально переломить ситуацию.

В прошлом году в администрации Улан-Удэ даже собрали круглый стол, чтобы разобраться с этой проблемой. Ведь отловщики констатируют: большинство находящихся на улице животных - это хозяйские собаки, которые из-за ненадлежащего присмотра или с позволения владельцев имеют возможность выбегать на улицу.

- Один из главных вопросов - повышение гражданской ответственности владельцев домашних животных. Хозяева собак показывают свою безответственность, отпуская животных на самовыгул, тем самым подвергая опасности других людей, - говорил на совещании председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Специалисты Управления ветеринарии Бурятии, которые еженедельно принимают участие в рейдах, усилили работу по проведению профилактических бесед с хозяевами собак.

- Ключевой задачей совместных межведомственных мероприятий является не поиск нарушений, а профилактика для недопущения их возникновения, побуждение хозяев к добросовестному соблюдению требований действующего законодательства в области обращения с домашними животными, - отметила главный специалист отдела обеспечения государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии РБ Наталья Бахлина.

Однако это проблема не только Улан-Удэ. Районы Бурятии страдают от агрессивных собак ничуть не меньше. Так, месяц назад стало известно, что по всей республике с начала года составлено 1 172 протокола в области обращения с животными. Из них 631 - за допущение самовыгула собак, 534 - за отсутствие у них регистрации. Владельцы, допустившие такие нарушения, заплатят штраф от 3 до 5 тыс. рублей, сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.

Наибольшее количество протоколов составлено в Заиграевском районе — 190. На втором и третьем местах оказались Селенгинский (135) и Иволгинский (79) районы.

Также специалисты отметили Муйский район. Там с конца февраля составлено 40 протоколов. Ранее такая работа в районе проводилась не на должном уровне. За последний месяц увеличение в составлении протоколов отмечается также в Мухоршибирском районе.

Таким образом, «собачья война» продолжается. Потери несут обе стороны, но конца этой битве пока не видно.





Фото: Номер один