Доходы Улан-Удэ приблизились к десятку миллиардов

В столице Бурятии состоялось заседание очередной 54-й сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов. За круглым столом представители власти рассмотрели и приняли 17 вопросов. Ключевое изменение претерпел наиважнейший нормативно-правовой документ - бюджет.



Сегодня Улан-Удэнский городской Совет депутатов под руководством председателя Чимита Бальжинимаева внес изменения в решение «О бюджете городского округа на 2024 год и на плановый период 2025, 2026 годов». По словам депутатов его доходная часть впервые за много лет превысила 6 миллиардов рублей.

На 54-й сессии докладчик Татьяна Базякина - которая также является заместителем мэра и председателем Комитета по финансам - сообщила, что предлагаемый проект о внесении изменений в бюджет города был ранее рассмотрен как Коллегией Администрации, так и Комитетом Горсовета. После чего получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты.

Проект разработали в целях уточнения собственных доходов, безвозмездных поступлений, расходов бюджета и источника финансирования дефицита бюджета.

В первую очередь на сессии предложили внести изменения в основные характеристики бюджета на 2024 год.

«Доходы будут увеличиваться за счет собственных доходов на 133,8 миллиона рублей. В том числе на 0,5 миллиона рублей увеличатся доходы по налогам - это по госпошлине за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций. На 133,3 миллиона рублей по неналоговым доходам - из них предлагаем увеличить на 20 миллионов рублей по доходам от продажи земельных участков. На 28 миллионов рублей по прочим неналоговым доходам. На 30 миллионов рублей по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета города. В том числе 17,4 это возмещение затрат по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», - сообщила Татьяна Базякина.



Таким образом объем налоговых и неналоговых доходов на 2024 год должен составить 6 311 111,5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что данный проект разработали в целях уточнения собственных доходов, безвозмездных поступлений, расходов бюджета и источника финансирования дефицита бюджета.

С учетом прогнозов администраторов доходов предлагается повышение плановых показателей по налоговым доходам в сумме 465,0 тысяч рублей и по неналоговым доходам в сумме 133 303,7 тысяч рублей.

Общий объем безвозмездных поступлений 2024 года увеличится на 1 296 719,0 тысяч рублей и составит 18 469 766,4 тысяч рублей. Расходы же по проекту предлагается увеличить на 1 436 487,7 тысяч рублей. Итого они составят - 25 600 400,1 тысяч рублей.

Дефицит бюджета на 2024 год обеспечен за счет остатков на счетах местного бюджета и привлечения кредитов кредитных организаций - 819,5 миллиона рублей.

Проект внесения изменений также подразумевает увеличение городских расходов за счет дополнительных доходов местного бюджета. Например, в 2024 году на мероприятия для обеспечения софинансирования из республиканского бюджета выделят 46,3 миллиона рублей. На переселение граждан из аварийного фонда потратят свыше 21 миллиона рублей. А вот ремонт детских спортивных площадок обойдется городу всего в 2,7 миллиона рублей, практически, как и ликвидации несанкционированных свалок, затраты на которые оценили в 3 миллиона рублей.



«Сегодня в бюджете на этот год мы утвердили изменения в доходной части в размере 133 миллионов рублей и расходную часть в этой же сумме. Впервые за всю историю собственная доходная часть бюджета превысила 6 миллиардов рублей. Вторым вопросом мы рассмотрели внесение изменений в действие налога на имущество для физических лиц. В частности, приняли льготу для семей, имеющих подушевой доход ниже прожиточного минимума», - отметил председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Дмитрий Путилин.

Потери для городского бюджета в годовом исчислении будут небольшие. Для семей же новая мера станет хорошей поддержкой.Депутаты Улан-Удэнского городского Совета поддержали данную инициативу единогласно. Решение, принятое на сессии, будет обнародовано в течение 10 дней.

Фото: Горсовет.