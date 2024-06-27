Председателю Народного Хурала вручили госнаграду

Перед началом очередной сессии Народного Хурала Республики Бурятия спикеру парламента Владимиру Павлову вручили государственную награду Монголии - орден «Полярная звезда».

27 июня в Большом зале заседаний Народного Хурала Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн торжественно вручила председателю парламента государственную награду, именуемую как орден «Полярная звезда».

Напомним, на должность Генерального консула Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн была назначена в 2021 году. Еще тогда она выразила уверенность в «дальнейшем последовательном развитии сотрудничества между Монголией и Российской Федерацией в целом, и Республикой Бурятия в частности». В том числе, в сфере туризма, сельского хозяйства, а также в борьбе со стихийными бедствиями. Что, оглядываясь назад, благополучно подтвердилось.

«Мне выпала великая честь не только поздравить Народный Хурал с юбилеем 30-летия со дня его основания, но и вручить государственную награду Монголии. Указом президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, по случаю 30-летия образования Народного Хурала Республики Бурятия, за ценный вклад в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Монголией, а также расширение регионального сотрудничества председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Анатольевич Павлов награжден высшей государственной Монголии - орденом «Полярная звезда», - торжественно сказала Дэмбэрэл Нямцэрэн.

Орден «Полярная звезда» Монгольской Народной Республики был учрежден еще в 1936 году. С 1992 года эта награда стала одной из наиболее высоких наград Монголии, тем самым вытеснив и переместив на четвертое место по важности даже орден Сухэ-Батора.

Руководитель республиканского парламента Владимир Павлов подчеркнул, что орден - это общая награда для всего Народного Хурала.

«Уважаемые коллеги, мы с вами вмести работаем для того, чтобы наша республики становилась успешнее, и чтобы с каждым днем улучшалось качество жизни нашего народа. Монголия - это наша дружественная страна, с которой нас связывает многолетняя история, которую мы очень ценим. Тот вклад, который вносит Народных Хурал Республики Бурятия в сотрудничество с Монголией - это в том числе и вклад в укрепление Российской Федерации. Уважаемый Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн - благодарю вас за высокую награду!», - подытожил председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

В завершение слов благодарности спикер парламента обратил внимание всех присутствующих на то, что Народный Хурал и дальше будет работать в направлении укрепления добрососедских отношений, а также взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Бурятия, Российской Федерации и Монголией.

Фото: «Номер один».















