Политика и власть 27.06.2024 в 11:28

Председателю Народного Хурала вручили госнаграду

Владимир Павлов стал обладателем ордена «Полярная звезда»
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Текст: Макар Захаров
Председателю Народного Хурала вручили госнаграду

Перед началом очередной сессии Народного Хурала Республики Бурятия спикеру парламента Владимиру Павлову вручили государственную награду Монголии - орден «Полярная звезда».

27 июня в Большом зале заседаний Народного Хурала Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн торжественно вручила председателю парламента государственную награду, именуемую как орден «Полярная звезда».

Напомним, на должность Генерального консула Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн была назначена в 2021 году. Еще тогда она выразила уверенность в «дальнейшем последовательном развитии сотрудничества между Монголией и Российской Федерацией в целом, и Республикой Бурятия в частности». В том числе, в сфере туризма, сельского хозяйства, а также в борьбе со стихийными бедствиями. Что, оглядываясь назад, благополучно подтвердилось.

«Мне выпала великая честь не только поздравить Народный Хурал с юбилеем 30-летия со дня его основания, но и вручить государственную награду Монголии. Указом президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, по случаю 30-летия образования Народного Хурала Республики Бурятия, за ценный вклад в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Монголией, а также расширение регионального сотрудничества председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Анатольевич Павлов награжден высшей государственной Монголии - орденом «Полярная звезда»,

- торжественно сказала Дэмбэрэл Нямцэрэн.
Орден «Полярная звезда» Монгольской Народной Республики был учрежден еще в 1936 году. С 1992 года эта награда стала одной из наиболее высоких наград Монголии, тем самым вытеснив и переместив на четвертое место по важности даже орден Сухэ-Батора.


Руководитель республиканского парламента Владимир Павлов подчеркнул, что орден - это общая награда для всего Народного Хурала.

«Уважаемые коллеги, мы с вами вмести работаем для того, чтобы наша республики становилась успешнее, и чтобы с каждым днем улучшалось качество жизни нашего народа. Монголия - это наша дружественная страна, с которой нас связывает многолетняя история, которую мы очень ценим. Тот вклад, который вносит Народных Хурал Республики Бурятия в сотрудничество с Монголией - это в том числе и вклад в укрепление Российской Федерации. Уважаемый Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн - благодарю вас за высокую награду!»,

- подытожил председатель Народного Хурала Владимир Павлов.
В завершение слов благодарности спикер парламента обратил внимание всех присутствующих на то, что Народный Хурал и дальше будет работать в направлении укрепления добрососедских отношений, а также взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Бурятия, Российской Федерации и Монголией.

Фото: «Номер один».





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