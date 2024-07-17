Политика и власть 17.07.2024 в 16:24

Два представителя Бурятии стали выпускниками «Школы мэров»

Восемь месяцев они знакомились с лучшими практиками муниципалитетов
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Текст: Иван Иванов
Два представителя Бурятии стали выпускниками «Школы мэров»
В Москве подвели итоги обучения первого выпуска программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». Восемь месяцев участники знакомились с лучшими практиками муниципалитетов, повышали свою компетенцию как в теории, так и на практике. В конце обучения каждый представил свои авторские управленческие решения.

Заместитель председателя Комитета территориального развития Администрации главы и правительства Бурятии Бэликто Зундуев презентовал работу на тему «Повышение эффективности процесса сопровождения АНО «Ресурсный центр поддержки территориального общественного самоуправления Республики Бурятия» инициатив и проектов участников территориального общественного самоуправления».

Вторым выпускником стал глава городского поселения «Селенгинское» Владимир Бурьян. Он представил проект «Повышение эффективности взаимодействия администрации муниципального образования с предприятиями, оказывающими коммунальные услуги».

«Муниципальное сообщество — это активные, очень небезразличные люди. Неслучайно сам термин «работа на муниципальной службе» так созвучен высокому смыслу «служение». Это настоящее служение людям, обществу, своей стране. Без постоянного совершенствования невозможны большие достижения. «Школа мэров» появилась как ответ на запрос самого муниципального сообщества — их стремление к развитию и повышению компетенции. Проекты, которые мы сегодня рассмотрели на итоговых презентациях, имеют прикладную ценность и могут стать эффективным инструментом повышения качества жизни наших граждан в конкретных муниципалитетах», - сказал замначальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев.

По его словам, «Школа мэров» будет продолжена. Следующий поток стартует уже осенью 2024 года.

Фото: «Номер один»

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